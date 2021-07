Clix contre. MackWood devient personnel après la séparation du trio

Un trio divisé dans la scène Fortnite entraîne des menaces de mort et des insultes personnelles.

Les tensions sont élevées dans la région NA Est de Fortnite avant les Fortnite Champion Series (FNCS) de cette saison. Alors que les débuts comportaient de nombreux changements de voyage inattendus, un récent conflit entre les joueurs professionnels Mack “G2 MackWood” Aesoph et Cody “NRG Clix” Conrod a atteint un point d’ébullition. Une rupture d’équipe apparemment simple a produit un monde dramatique entre les deux, et c’est devenu personnel.

MackWood Feuilles Clix & Bucke

c’est drôle comme tous les fans de clix m’attaquent lorsqu’ils ne sont pas diffusés, il dit qu’il vous déteste tous et ne veut pas diffuser LOL à long terme et veut juste tout l’argent pour pouvoir plonger – G2 MackWood (@MackWood1x) 22 juillet 2021

L’histoire exacte n’est pas claire, mais il semble y avoir eu une brouille entre le trio autrefois prometteur de MackWood, Clix et Logan “BBG Bucke” Eschenburg lors de l’événement de test de fin de partie de Bugha ce soir. MackWood, un joueur de G2 Esports, s’est mis en colère contre Clix et Bucke et a quitté les deux alors que l’événement était toujours en cours. Peu de temps après, MackWood s’est adressé à Twitter avec sa réponse et a explicitement adressé aux fans de Clix la haine contre lui.

“C’est drôle comme tous les fans de clix m’attaquent quand hors stream, il dit qu’il vous déteste tous et ne veut pas diffuser LOL à long terme et veut juste tout l’argent pour pouvoir plonger.”

MackWood a continué, appelant les fans de Clix à subir un lavage de cerveau, puis a remercié sarcastiquement son nouvel adversaire d’avoir mis sa vie personnelle dans le conflit.

L’argument devient personnel

criez clix pour avoir mis ma vie personnelle dans la situation et mis ma petite amie en ligne en l’appelant un chasseur d’influence et un chercheur d’or et toutes sortes de merdes devant des dizaines de milliers de personnes, maintenant elle reçoit aussi des menaces de mort sans raison for Merci mec – G2 MackWood (@MackWood1x) 23 juillet 2021

Le membre de G2 Esports a posté un tweet indiquant que les propos de Clix avaient conduit à des menaces de mort envers la petite amie de MackWood.

“Clix clix pour avoir mis ma vie personnelle dans la situation et mis ma petite amie en ligne en l’appelant un chasseur d’influence et un chercheur d’or et toutes sortes de conneries devant des dizaines de milliers de personnes, maintenant elle reçoit aussi des menaces de mort pour aucune raison merci frère.

Clix riposte

nous jouions au jeu et nous nous amusons depuis que c’est un événement test et il s’est énervé et est parti, si vous êtes si fou que j’ai posté une photo publique de lui sur Internet votre soft asf – Clix (@ClixHimself) 23 juillet 2021

Clix a continué à diffuser après que MackWood a quitté l’événement test, mais est allé sur Twitter après avoir terminé son flux. Le joueur de NRG a expliqué sa version des faits dans une série de tweets.

“nous jouions au jeu n [sic] Je m’amuse depuis que c’est un événement test et il s’est énervé et est parti, si vous êtes si fou que j’ai posté une photo publique de lui sur Internet, votre soft asf », a-t-il écrit.

Clix s’est défendu, disant qu’il avait montré un tweet public de MackWood et de sa petite amie ensemble, qui avait plus de 3K likes. Malheureusement, les informations personnelles de MackWood ont été divulguées, mais Clix affirme qu’il n’a pris aucune part à cela.

MackWood parle de la haine de la communauté de Clix

qu’est-ce que tu veux dire, clix ne voulait pas que ce genre de merde arrive ? il a sorti des photos de moi et des gens dans ma vie personnelle pendant des heures et a constamment parlé de la merde à mon sujet. Il n’a peut-être pas dit d’aller chercher mes informations mais il sait ce qui se passe quand il envoie de la haine à sa communauté – G2 MackWood (@MackWood1x) 23 juillet 2021

MackWood a posté un autre tweet en réponse à quelqu’un qui a dit que Clix ne voulait pas que cela se produise.

“Comment ça, clix ne voulait pas que ce genre de conneries se produise ? il a sorti des photos de moi et des gens dans ma vie personnelle pendant des heures et a constamment parlé de moi”, a-t-il tweeté. “Il [Clix] n’a peut-être pas dit d’aller chercher mes informations, mais il sait ce qui se passe lorsqu’il envoie de la haine à sa communauté.

Les drames ne manquent pas sur la scène Fortnite, et on peut dire sans se tromper que l’époque de l’équipe MackWood et Clix est plus que probablement révolue. Maintenant, il semble que Clix et Bucke en recherchent un pour la Fortnite Champion Series alors que MackWood espère trouver une équipe de deux. Nous devrons attendre et voir ce qui se développe davantage dans ce conflit croissant.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!