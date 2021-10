CLNE Stock a un chemin pour récupérer son ancienne gloire

Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE) peut sembler être un stock de mème éclaté. Mais l’action CLNE est bien plus que cela. Les commerçants actifs sur les médias sociaux n’avaient pas tort d’être optimistes envers ce fournisseur de gaz naturel renouvelable (GNR) plus tôt en 2021. Ils étaient simplement haussiers pour toutes les mauvaises raisons.

La «vague verte» et tout ce que cela implique, a contribué à sa popularité lors de la première vague de stock de mèmes l’hiver dernier. Pourtant, sa solide performance de courte durée au cours de la deuxième vague d’actions meme n’a duré que fin mai / début juin en raison de son attrait en tant que jeu de courte durée.

Pour l’instant, il est préférable d’ignorer une manie courte ou renouvelée pour les stocks de mèmes comme catalyseur de ce nom battu. Au lieu de cela, à environ 9 $ par action, bien en deçà de son sommet de 52 semaines de près de 20 $ par action, les fondamentaux de la société sont ce qui compte le plus.

La bonne nouvelle est que nous continuons à travailler pour une croissance importante afin de verrouiller les clients/partenariats nouveaux et existants. Bien qu’il s’agisse d’un jeu risqué, il a le potentiel de revenir à la gloire de son stock de mèmes sur ses propres mérites avant une éventuelle reprise.

CLNE Stock n’a pas besoin de meme Traders pour un retour

Son prix a augmenté depuis la dernière fois que je l’ai écrit le 24 août. Pourtant, les commerçants spéculatifs qui l’ont fait grimper et l’avoir coulé plus tôt cette année ne sont pas revenus. Alors, qu’est-ce qui se cache derrière sa légère hausse de prix au cours des deux derniers mois ? Quelques petits développements positifs (plus ci-dessous). De plus, la perception que, malgré les retards, le projet de loi sur les infrastructures (qui pourrait profiter à ce secteur) est toujours en route pour être adopté et promulgué. Il est logique qu’ils n’aient pas fait leur retour.

Encore une fois, nous devons voir le phénomène des stocks de mèmes revenir pour une troisième vague. Avec des short-squeeze toujours en vogue, et l’intérêt court à moins de 10 % du flottant ? , je ne considérerais plus que les actions CLNE font toujours partie de cette catégorie. Bref, ne retenez pas votre souffle que ce segment du marché replongera dans ce nom de plein fouet.

Cependant, ce fait ne signifie pas que « la fête est finie » pour les actions de Clean Energy Fuels. Il existe un autre moyen pour lui de revenir vers son sommet des 52 dernières semaines de près de 20 $ par action. Certes, ce ne sera pas quelque chose qui se jouera en un clin d’œil. Ce sera un processus graduel.

Pour les investisseurs patients, prêts à profiter de ce qui pourrait être une performance mitigée dans les mois à venir, entrer maintenant peut en valoir la peine, car le nombre de transactions et la demande de RNG augmentent régulièrement.

Les accords conclus aujourd’hui annoncent une forte croissance demain

Avant de plonger dans les transactions récentes et le stock CLNE, permettez-moi de détailler les spécificités de ce jeu d’énergie renouvelable. À l’heure actuelle, cette entreprise fournit à la fois des combustibles fossiles et du gaz naturel renouvelable (dérivé de déchets animaux). Avec l’idée qu’avec le temps, ses clients de gaz naturel comprimé (GNC) et de gaz naturel liquéfié (GNL) basculeraient pleinement vers des alternatives renouvelables.

Comme on l’a vu dans les accords récents – par exemple, celui conclu avec une société de carburant dans l’industrie du transport maritime – cette stratégie fonctionne toujours. En fournissant du GNL « à l’ancienne » aujourd’hui et du GNL renouvelable demain, ces accords individuels pourraient ne pas entraîner à eux seuls un pic important pour le stock de CLNE.

Mais fonctionnant comme une boule de neige, le contrat d’approvisionnement signé aujourd’hui laisse présager des chiffres beaucoup plus élevés dans les années à venir. Alors que cela continue et que les investisseurs se rendent compte qu’il s’agit d’une véritable histoire de croissance, et pas seulement d’un éclair dans le stock pan mème, il y a de fortes chances que ses mouvements de prix restent dans la bonne direction.

Avec le catalyseur dont il dispose avec le passage au RNG, il pourrait s’étendre à une autre source d’énergie «verte». Comme l’entreprise l’a annoncé plus tôt ce mois-ci, elle a obtenu un contrat avec l’un de ses clients de longue date (Transit des contrefortst, un service de bus public du sud de la Californie), pour lui construire une station à hydrogène et l’approvisionner en carburant hydrogène liquide. Pour l’instant, il ne s’agit que d’une autre petite affaire (13 millions de dollars) qu’il peut mettre dans son plafond dans les années à venir. Ce fournisseur majeur de GNR pourrait également devenir un fournisseur majeur d’hydrogène liquéfié.

Le verdict sur l’action CLNE

Je ne minimiserai pas les risques inhérents aux carburants à énergie propre. Il doit encore démontrer aux investisseurs qu’il sera l’un des gagnants de la transformation verte de l’Amérique. Sans cela, à moins d’une autre vague de « folie des actions mèmes », les actions ne connaîtront pas un autre décollage de leur prix.

Mais en arrivant avec une note « B » dans Portfolio Grader, et avec son encrage continu d’accords soulignant son grand potentiel, gardez un œil sur l’action CLNE.

