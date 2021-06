CLNE Stock est maintenant au-dessus et au-delà de son statut de mème

Fournisseur de gaz naturel comprimé et liquéfié Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE) est connu pour servir l’industrie du transport. Cependant, tous les négociants en valeurs mobilières du CLNE ne sont pas trop préoccupés par ce que fait réellement l’entreprise.

Comme vous le savez probablement déjà, nous vivons à une époque où certains Reddit les utilisateurs ont le pouvoir de modifier les prix des actifs. Parfois, ils se concentrent sur des actions particulières en tant que cibles à court terme. Lorsque les Redditors jettent leur dévolu sur ces soi-disant « actions mèmes », les fondamentaux et les données financières des entreprises peuvent être ignorés. En conséquence, certaines personnes pourraient négocier des actions CLNE sans aucune appréciation de la véritable proposition de valeur de Clean Energy Fuels.

C’est malheureux. Pourquoi? Parce qu’il s’agit d’une entreprise qui aide véritablement les entreprises à rechercher des solutions pour lutter contre le changement climatique. Et dans le processus, Clean Energy Fuels génère des revenus notables – une raison beaucoup plus judicieuse d’investir dans l’entreprise.

Aperçu des stocks du CLNE

Avant que les « memestres » ne découvrent les actions CLNE, elles étaient bloquées aux côtés des actions cotées en cents à 2 $ et changeaient pendant de nombreux mois. Donc, je suppose que nous pourrions créditer Redditors d’avoir sorti le stock de sa gamme de longue date.

En janvier et février de cette année, le cours de l’action est passé à la verticale avec peu ou pas d’avertissement. Avec cela, un sommet sur 52 semaines de 19,79 $ a été atteint le 10 février.

Bien sûr, courir après des mouvements paraboliques des prix des actifs n’est généralement pas une stratégie idéale. Ainsi, l’action CLNE s’est fortement retracée, passant même sous les 8$ en mai.

Cependant, un retour est peut-être en cours. À la mi-juin, le cours de l’action était déjà passé à 11 $ et changeait. Le volume quotidien des transactions se chiffre également en dizaines de millions.

Nous l’obtenons, Reddit

En ce qui concerne le mouvement des cours des actions meme de CLNE, je n’essaie certainement pas de laisser entendre que Reddit (et en particulier les utilisateurs de r/WallStreetBets) devrait simplement être ignoré. Après tout, les traders doivent rester informés de ce qui se passe avec leurs actions respectives afin qu’ils puissent réagir en conséquence si nécessaire.

Dans cette veine, le contributeur d’InvestorPlace Chris MacDonald a récemment rapporté que l’action CLNE était l’action la plus mentionnée sur r/WallStreetBets. De plus, MacDonald a noté que le ratio de volume à court terme de la société était de 24 %. Comme point de référence, il a déclaré que “toute action avec un ratio de volume court égal ou supérieur à 20% a le potentiel d’être ciblée comme un jeu de compression potentiel”.

En plus de cela, cependant, il y a également eu des rapports de bavardages fébriles sur Reddit associés à Clean Energy Fuels :

“Nous devons créer autant de discussions que possible, alors lundi, nous allons lune” “Allons pousser ce volume cette semaine !!!!!!” « Devrais-je essayer d’exploiter la puissance de Reddit pour briser le monopole des combustibles fossiles et mettre une énergie propre et renouvelable entre les mains des masses ; ou, réchauffer des beignets vieux de quelques jours et l’appeler une nuit ? »

Essayer de deviner ce que la foule de Reddit prévoit ici n’est pas un jeu auquel la plupart des investisseurs particuliers devraient vouloir jouer. Par conséquent, il n’est probablement pas judicieux de parier contre l’action CLNE en ce moment.

Exécuter ses plans

Si vous cherchez des preuves qu’une entreprise axée sur les énergies renouvelables exécute ses plans, les statistiques financières sont un excellent point de départ. De plus, le CLNE semble faire exactement cela – exécuter ses plans.

Par exemple, au premier trimestre 2021, Clean Energy Fuels a livré 92,4 millions de gallons de gaz naturel renouvelable. En conséquence, la société a généré des revenus trimestriels impressionnants de 77,1 millions de dollars. Le président et chef de la direction, Andrew Littlefair, a également observé que ces chiffres ont été atteints dans des circonstances difficiles :

“Je suis très satisfait de nos résultats du premier trimestre compte tenu des impacts persistants de COVID 19, et je m’attends à ce que nos performances s’améliorent à mesure que l’économie et le commerce continuent de s’ouvrir progressivement.”

En plus de cela, Clean Energy Fuels a récemment révélé son intention de développer du gaz naturel renouvelable à partir de laiteries et d’autres installations agricoles. En effet, il est encourageant de voir Clean Energy Fuels s’adresser non seulement à l’industrie des transports, mais aussi au marché agricole. Ces évolutions sont de bon augure pour le stock CLNE.

Les plats à emporter sur le stock CLNE

Pour autant que nous sachions, les traders d’actions meme pourraient bientôt avoir quelque chose de prévu pour les actions CLNE. Que ce soit le cas ou non, c’est quelque chose qui n’est pas sous notre contrôle.

Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c’est la diligence raisonnable que nous menons sur les carburants énergétiques propres. Et jusqu’à présent, nos recherches révèlent des développements très positifs.

