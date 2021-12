Clockwork Aquario établit un record du monde Guinness après 30 ans de développement

Après 30 ans de développement, Clockwork Aquario a obtenu un titre avec Guinness World Records.

Le travail sur Clockwork Aquario a commencé en 1990 chez Westone Bit Entertainment. Malheureusement, le jeu de plateforme d’action 2D mignon a été annulé en raison de la popularité d’autres genres dans les arcades à l’époque.

Remarquablement, grâce à un accord d’édition avec ININ Games et Strictly Limited Games, Clockwork Aquario voit enfin le jour le 14 décembre lorsqu’il sortira sur Nintendo Switch et PS4. Le co-fondateur de Westone Ryuichi Nishizawa, avec plusieurs autres membres de l’équipe de développement d’origine, a pris les fichiers originaux du jeu et a finalement terminé Clockwork Aquario toutes ces années plus tard !

Depuis que le développement a commencé en 1990 et s’est terminé en 2021, le Guinness World Records a décerné à Clockwork Aquario le titre de « la plus longue période entre le début et la sortie du projet de jeu vidéo ».

Découvrez une bande-annonce pour Clockwork Aquario ci-dessous. C’est une beauté en mouvement, c’est sûr. Nous devrons peut-être mettre à jour une certaine liste avec celle-ci.

Avant l’arrivée de Clockwork Aquario, Duke Nukem Forever détenait ce titre au Guinness World Records après 14 ans de développement. Alors oui, Westone a complètement brisé la concurrence.

« Je tiens à exprimer mon profond respect et ma gratitude à ceux qui ont travaillé si dur pour le restaurer », a déclaré Nishizawa sur le site Web d’Inin. « Je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire que cette œuvre est une grande œuvre d’art 2D, dans laquelle les artistes pixellisés de l’époque ont mis tout leur cœur et leur âme. Je serais heureux si les gens l’apprécieraient et l’apprécieraient.

Il y a fort à parier que Clockwork Aquario conservera ce titre encore longtemps.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.