Clockwork Aquario vient de décrocher un record du monde Guinness de Duke Nukem Forever

La semaine dernière a vu le lancement européen de Clockwork Aquario sur Switch (l’Amérique du Nord doit attendre la semaine prochaine), permettant enfin aux joueurs de profiter d’un titre qui dure depuis 30 ans. Cela a été long à venir, mais cela valait certainement la peine d’attendre.

Il se trouve que le retard de développement bien documenté du jeu (le projet a en fait commencé en 1991) lui a valu un record du monde Guinness. C’est vrai, Clockwork Aquario détient désormais officiellement le record du temps le plus long entre le début d’un projet de jeu vidéo et la sortie finale.

Voici un récapitulatif de la façon dont tout s’est déroulé :

« Le développement initial de Clockwork Aquario a commencé en 1991. C’était le dernier jeu d’arcade jamais développé par la légendaire société Westone. Avec l’avènement du jeu 3D et d’autres genres en lice pour la domination, le développement de Clockwork Aquario a été annulé. Près de 30 ans plus tard, ININ Games et Strictly Limited Games – deux labels dédiés à la préservation de joyaux rétro populaires mais aussi oubliés ou jamais sortis – ont uni leurs forces pour dénicher ce trésor du jeu vidéo.

Une équipe de développement comprenant des membres de l’équipe d’origine de Westone tels que Ryuichi Nishizawa – co-fondateur de Westone et créateur du légendaire Wonder Boy – a été constituée dans le but de donner vie à Clockwork Aquario. Avec une équipe motivée de fans passionnés de jeux rétro et les créateurs originaux de Clockwork Aquario, on s’est assuré que le titre d’arcade perdu obtienne sa sortie bien méritée, ne perdant rien de son charme, mais restant fidèle à ses racines. »