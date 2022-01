Clones de l’App Store d’inondation de jeux populaires « Wordle », dont un qui charge 30 $ par an [Updated]

Si vous êtes un utilisateur régulier d’Internet, vous avez probablement entendu parler du célèbre jeu de devinettes quotidien basé sur le Web Wordle, créé par Josh Wardle. Le jeu, qui est entièrement gratuit, a été introduit l’automne dernier et s’est propagé comme une traînée de poudre.



Wordle demande aux joueurs de deviner un mot de cinq lettres en identifiant quelles lettres sont dans le mot et sont situées au bon endroit. Les joueurs obtiennent six suppositions par jour, et il y a un seul puzzle quotidien pour tout le monde.

Le site Web du jeu suit le nombre de victoires de chaque personne et fournit un graphique facilement partageable, ce qui a contribué à sa popularité. Josh Wardle a déclaré que Wordle resterait sans publicité et non monétisé, mais comme il s’agit d’une application Web, des développeurs iOS louches ont décidé de créer des versions d’applications pour capitaliser sur le succès du jeu.

Il n’y a pas de version officielle de Wordle basée sur iOS, car elle n’existe que sur le Web. Toute option Wordle disponible via l’App Store est une application clonée copiant l’idée de Josh Wardle, et il existe actuellement plusieurs applications clonées qui grimpent dans les classements de l’App Store.

« Wordle – The App » du développeur Zach Shakked est l’une des applications de copie les plus flagrantes de Wordle. Shakked a créé une application qui utilise les concepts et la conception du site Web Wordle, et il facture des frais d’abonnement de 30 $ par an pour cela. Plus tôt dans la journée, Shakked s’est rendu sur Twitter pour se vanter des revenus que son application clone générerait, et il a acheté des publicités sur l’App Store pour la promouvoir.

Ce type a cloné sans vergogne Wordle (nom et tous) en tant que jeu iOS F2P avec des achats intégrés et se vante de ses performances et de la façon dont il s’en tirera parce que Josh Wardle n’en a pas fait la marque. Tellement dégueulasse. pic.twitter.com/kIs8BypuRA – Andy Baio (@waxpancake) 11 janvier 2022

Shakked n’est pas le seul développeur à avoir créé un clone de Wordle, mais il semble être le seul à facturer des frais d’accès de 30 $ par an. D’autres clones de Wordle sont gratuits ou ont des prix beaucoup plus bas, mais encore une fois, il n’y a pas de version officielle et les joueurs de Wordle doivent savoir que le téléchargement de l’une de ces applications ne prend pas en charge le créateur Wordle d’origine.

Les jeux de mots n°3, n°7, n°14, n°15 et n°16 les plus performants actuellement dans l’App Store sont tous des clones de Wordle qui ne changent même pas de nom. C’est dégoutant! Ce mec n’est unique que dans la mesure où il est le seul à s’en vanter ! pic.twitter.com/F3nWRI0gW1 – Greg Karber (@gregkarber) 11 janvier 2022

Il y a eu des jeux de type Wordle précédents et le concept général n’est pas nouveau, mais Shakked et d’autres développeurs ont volé le nom, l’interface et le design de Wordle à Wardle plutôt que de créer un jeu similaire avec leurs propres graphiques et schéma de nommage.

Il est peu probable qu’Apple supprime ces applications clonées, car les applications et les jeux basés sur des idées volées ne sont pas nouveaux pour l’App Store. De nombreux jeux autrefois populaires ont malheureusement été arrachés par d’autres applications sans aucune interférence d’Apple. Josh Wardle n’a pas commenté les applications de clonage, et il n’est pas clair s’il essaiera d’obtenir l’aide d’Apple.

Mettre à jour: Les clones de Wordle ont été supprimés de l’App Store‌, et les seules applications « Wordle » sont des applications qui se trouvaient dans l’‌App Store‌ avant le lancement du site Web de Wordle.