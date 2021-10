« Close To You »: la grande percée britannique des Carpenters

Richard et Karen Carpenter ont connu une année 1970 spectaculaire. Cela a commencé lentement, avec leur interprétation de Les Beatles‘ « Ticket To Ride » cale à la 54e place aux États-Unis. Mais à l’été, ils régnaient sur le Hot 100, passant un mois au n ° 1 avec le Bacharach & David composition « (Ils Long To Be) Close To You. » Vous pouvez en savoir plus sur la lettre que le co-fondateur d’A&M Records, Herb Alpert, a envoyée aux frères et sœurs lorsqu’ils fait la première place ici.

Puis vint les charpentiers‘ Percée britannique. Le single, qui a été classé au Royaume-Uni en septembre, a culminé à la 6e place le 10 octobre. Leur premier tube britannique a fait un début prudent sur les best-sellers, remontant le classement, et la dernière semaine de septembre, le morceau semblait être s’essouffler lorsqu’il s’est amélioré d’une seule place au 14e rang. Mais ensuite est venu son ascension dans le Top 10, alors que « Close To You » a couru huit places pour se classer n ° 6. Sept jours plus tard, il a chuté de deux places, mais ce n’était toujours pas le cas, remontant au n ° 6 avant d’entamer une lente descente qui lui a valu trois semaines supplémentaires dans le Top 20.

Au cours de la semaine de son premier pic, avec les Carpenters créant le nouveau son le plus chaud de la pop facile à écouter, Freda Payne était dans le quatrième d’un règne de six semaines avec « Band Of Gold ». Les acheteurs de disques britanniques montraient leur affection pour le reggae (Desmond Dekker), le hard rock (Violet foncé et Sabbat noir, côte à côte dans le top cinq avec respectivement « Black Night » et « Paranoid ») et plus de sons soul par Diana Ross et présidents du conseil d’administration.

Tout de même, peut-être étonnamment, le succès transatlantique des Carpenters n’a pas immédiatement conduit à la domination des charts britanniques. L’album Close To You n’a atteint que la 23e place là-bas, et ils devraient attendre encore deux ans pour un deuxième single dans le Top 10 avec « Goodbye To Love », soutenu par « I Won’t Last A Day Without You ».

