Le rock alternatif a culminé dans les années 90, et Semisonic faisait partie de la vague. Formé à Minneapolis, MN en 1995, le groupe est composé du chanteur et guitariste Dan Wilson, du bassiste John Munson et du batteur Jacob Slichter. Semisonic a sorti son premier album Great Divide en 1996, mais la percée grand public du groupe s’est produite avec la sortie de Feeling Strangely Fine en 1998.

Enregistré dans leur ville natale, le deuxième album comprend des singles comme le power-pop mélodique « Singing In My Sleep », « Secret Smile » (qui est apparu dans les séries télévisées populaires pour adolescents Charmed et Dawson’s Creek) et « Never You Mind », qui a été en vedette dans le film de 1999 Never Been Kissed. Pourtant, le succès de l’album est attribué à son premier single, “Closing Time”.

« Closing Time » commence comme une ballade discrète, avec la voix modeste de Wilson se déversant sur un riff de guitare tintant. Bientôt, les tambours s’écrasent sur le refrain prêt à chanter: “Je sais qui je veux me ramener à la maison!”

La chanson est née d’un changement bien nécessaire dans les setlists du groupe. « Nous avions toujours terminé avec une chanson intitulée ‘If I Run’ et je l’aimais vraiment beaucoup. John et Jake étaient toujours impatients de terminer le spectacle avec la même chanson. Alors j’ai décidé d’écrire un nouveau plus proche pour l’ensemble, et j’ai juste pensé, ‘Oh, l’heure de fermeture’ », a déclaré Wilson à American Songwriter en 2019. « Parce que tous les bars que je fréquenterais à Minneapolis, ils crieraient » heure de fermeture.’ Il y avait un bar où un gars criait toujours très fort : « Tu n’es pas obligé de rentrer chez toi, mais tu ne peux pas rester ici », et je suppose que ça m’est toujours resté à l’esprit.

Pris au pied de la lettre, « L’heure de la fermeture » ​​est en effet un hymne du « dernier appel », mais Wilson avait un double sens : ou où que vous soyez. À mi-chemin de l’écriture de la chanson, j’ai réalisé qu’il s’agissait aussi de naître. Ma femme et moi attendions notre premier enfant très peu de temps après avoir écrit cette chanson. J’ai eu naissance sur le cerveau, j’ai été frappé par quel drôle de jeu de mots c’était d’être rebondi hors de l’utérus.

L’accroche et la sincérité de “Closing Time” ont attiré l’attention du grand public, en tête du palmarès des chansons alternatives de Billboard et en remportant une nomination aux Grammy pour la meilleure chanson rock. Le single est également devenu un incontournable de la culture pop, apparaissant partout, de The Office aux Simpsons. Il a même été couvert de manière moqueuse par Justin Timberlake dans Friends with Benefits en 2011 lorsque la co-star Mila Kunis lui a demandé de chanter une chanson de Third Eye Blind après le coït.

Après le succès de “Closing Time” et de Feeling Strangely Fine, vendu au platine, Semisonic a sorti son troisième album All About Chemistry en 2001 et a réédité Feeling Strangely Fine en vinyle pour commémorer son 20e anniversaire en 2018. Tout au long de la longue pause du groupe, Wilson a travaillé sur sa carrière solo, collaborant avec le célèbre producteur Rick Rubin pour ses débuts en 2007 Free Life. Il a enchaîné avec Love Without Fear en 2014 et l’album de reprises Re-Covered en 2017.

Wilson est également devenu un auteur-compositeur et a remporté des Grammy dans le processus. En 2006, il a remporté la chanson de l’année pour le single “Not Ready to Make Nice” des Chicks. Il a également remporté le prix de l’album de l’année en tant que l’un des contributeurs de l’album 21 d’Adele en 2011 (il a co-écrit le titre “Someone Like You” en tête des charts). Et en 2020, Semisonic s’est réuni pour l’EP You’re Not Alone, marquant leur premier set de nouvelle musique en près de deux décennies.

“Closing Time” de Semisonic est apparu sur Now That’s What I Call Music en 1999 ! 2, aux côtés d’autres classiques des années 90 comme “You Get What You Give” de New Radicals et “Praise You” de Fatboy Slim. Vous cherchez plus d’histoires derrière les plus grands succès de la musique ? Consultez le maintenant! C’est ce que j’appelle la page Musique.