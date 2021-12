Clôture de la session d’hiver du Parlement : les principaux projets de loi économiques sont ratés

Les prochaines élections législatives dans cinq États, dont l’Uttar Pradesh, semblent avoir influencé la décision du gouvernement de ne pas poursuivre les projets de loi économiques axés sur la réforme.

Le gouvernement s’est écarté de son programme législatif prévu pour la session d’hiver du Parlement, qui s’est achevée mercredi, en ne présentant pas de projets de loi économiques clés, dont celui sur la privatisation de deux banques du secteur public (PSB), même s’il a retiré trois lois favorables à la réforme. régissant la commercialisation de l’agriculture face aux protestations prolongées des agriculteurs. Cependant, il a présenté et adopté un projet de loi, qui ne figurait pas dans l’agenda commercial initial, pour lier les listes électorales à Aadhaar afin d’éliminer les électeurs en double.

« La productivité de la Chambre (basse) pendant la session était de 82% », a déclaré le porte-parole du Lok Sabha, Om Birla. Selon PRS Legislative, la Rajya Sabha (Chambre haute) pour 43% en raison des perturbations fréquentes de l’opposition sur diverses questions. Le gouvernement semble gagner plus de temps sur le projet de loi visant à interdire les crypto-monnaies privées, qui restent non réglementées en Inde.

Le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021 vise à créer un cadre facilitant la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la Banque de réserve de l’Inde. Sebi, l’organisme de surveillance des marchés boursiers et des matières premières, pourrait superviser les crypto-monnaies et réglementer les affaires des bourses qui les traitent, car le gouvernement envisage de classer les cryptos comme des actifs financiers, selon des sources du secteur.

Alors que les syndicats d’employés de banque ont observé une grève de deux jours les 16 et 17 décembre et que d’autres manifestations de ce type sont prévues avant les prochaines élections législatives, le gouvernement semble avoir abandonné le projet de présenter un projet de loi modifiant les sociétés bancaires (acquisition et transfert d’entreprises) Lois de 1970 et 1980 et modifications accessoires de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire pour permettre la privatisation de deux banques du secteur public.

Le projet de loi sur l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (amendement) vise à faire de la PFRDA l’organisme de réglementation des fonds de pension de retraite gérés par les sociétés pour leurs employés afin de combler le vide réglementaire. Le projet de loi propose également d’assouplir les règles pour autoriser davantage de produits autres que les produits de rente pour le placement obligatoire de 40 % du corpus d’un souscripteur au moment de la sortie du régime national de retraite (RNP).

Le gouvernement avait l’intention d’introduire le mécanisme de transfert d’avantages directs (DBT) par le biais d’amendements à la loi sur l’électricité afin d’empêcher les sociétés de distribution d’électricité (discoms) de faire des demandes de subventions arbitraires pour récupérer le montant auprès de leurs gouvernements d’État respectifs. Le ministère de l’Énergie de l’Union a abandonné le projet de verser des subventions à l’électricité aux consommateurs éligibles tels que les agriculteurs et les ménages via le système DBT, craignant un contrecoup, ont indiqué des sources.

