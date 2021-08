Clôture des JO de Tokyo : programme, TV et où regarder la cérémonie aujourd’hui en direct en ligne

in

Des journées intenses pour le monde du sport avec le développement des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui touchent déjà à leur fin. Son départ était le 23 juillet et ce dimanche aura son dernier jour. Et tout comme la cérémonie d’ouverture a donné le coup d’envoi au tournoi international, la cérémonie de clôture le scellera.

Concept : « Les mondes que nous partageons »

La cérémonie de clôture se déroulera sous la devise “Les mondes que nous partageons”, une idée qui exprime que chacun a son propre monde intérieur. “Même si nous ne pouvons pas être ensemble, nous pouvons partager le même moment, et c’est quelque chose que nous n’oublierons jamais. C’est le message clé par lequel nous croyons que nous allons créer une cérémonie de clôture qui ouvre les portes d’un avenir meilleur”, disent-ils sur le site officiel de Tokyo 2020.

Quand est la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ?

C’est lui dimanche 8 à la fin des essais de Tokyo 2020 et ce sera le même jour que la cérémonie de clôture aura également lieu. Il se déroulera dans le Stade olympique de Tokyo et ce sera le début du chemin vers Paris 2024. Aussi, la cérémonie de clôture servira de prélude à la Jeux paralympiques.

Programme de la cérémonie de clôture

Il commencera à 20h00 heure de Tokyo, donc dans le reste des pays ce sera à :

Espagne : 13h00 Chili : 07h00 Argentine : 08h00 Colombie : 06h00 Mexique : 06h00 États-Unis : 07h00



Où le regarder en direct en ligne

Espagne : RTVE et Eurosport. Argentine : TyC Sports et TV Pública Chili : TVN Colombie : Caracol TV Mexique : Televisa et TV Azteca États-Unis : NBC