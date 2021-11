Clôture du tour privé d’ANOMUS avec les ventes souscrites par Uber

IDO suivra le 26 novembre

Anomus est un projet très attendu qui a attiré beaucoup d’attention ces derniers mois. Aujourd’hui Anomus annonce la clôture de son tour de vente privé avec une sursouscription très réussie et prometteuse.

L’équipe a anticipé un sur-enrôlement ; Ce qui est dû au battage médiatique du projet qui, soutenu par des noms bien connus dans l’espace blockchain et une équipe de professionnels de la cryptographie, s’est beaucoup accumulé ces derniers temps.

Anomus prévoit de lancer son « Initial Dex Offering » (IDO) le 26 novembre 2021 ; L’équipe, les investisseurs et les partenaires sont enthousiasmés par l’anticipation du lancement alpha de la plateforme, qui devrait être déployé en décembre 2021.

Anomus est l’avenir de l’information et du journalisme

Anomus est un protocole décentralisé qui vise à restaurer l’équité, l’objectivité et l’équilibre dans les reportages. Son objectif est de créer une plateforme permettant aux éditeurs de sauvegarder leur travail sur des blockchains, où il sera enregistré en permanence et accessible dans le monde entier tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle de l’éditeur. Les éditeurs, les auditeurs (vérificateurs de faits) et les lecteurs seront récompensés de diverses manières en raison de leur participation au système.

Les éditeurs ont désormais un moyen de créer et de monétiser leur contenu sans censure ni restriction, tout en le gouvernant par la communauté et en le préservant pour les générations futures.

En plus des éditeurs, Anomus vise à créer un écosystème qui utilise les jetons ANOM au profit de tous les utilisateurs, offrant à chacun des incitations à publier, auditer et lire du contenu en émettant des récompenses pour la participation et l’utilisation appropriée de la plate-forme.

Le projet comportera :

Un environnement sans censure qui encourage la liberté d’expression Plate-forme autonome gérée par la communauté Système de récompense pour les éditeurs, les vérificateurs de faits et les lecteurs Préservation du contenu grâce à la technologie blockchain et permaweb

Rejoignez Anomus aujourd’hui en vous inscrivant pour faire partie de cette révolution décentralisée.

Les jetons ANOM seront régis par Anomus Tokenomics.