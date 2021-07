Clôture du transfert de Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles

Marché NBA : Shams Charania a été le premier à parler des négociations et Adrian Wojnarowski peu de temps après celui qui l’a confirmé (et a d’ailleurs écarté la possible signature de Buddy Hield qu’il avait annoncée plus tôt). Ainsi, il y a accord entre Les sorciers de Washington Oui Les Lakers de Los Angeles pour Russell Westbrook. Le meneur controversé deviendra le partenaire avec qui LeBron James et Anthony Davis ils visent à gagner une autre bague NBA la saison prochaine.

Bien que l’accord soit complet, comme cela s’est produit hier avec le transfert Grizzlies-Pélicans avec Valanciunas et Adams impliqués, il ne peut être signé que le 6 août prochain.

L’achèvement officiel d’un échange Westbrook-to-the-Lakers, comme le récent échange Memphis / La Nouvelle-Orléans, ne peut pas avoir lieu avant le 6 août, date du début de l’année du plafond salarial 2021-22. Comme @JakeLFischer et d’autres l’ont noté, cela laisse le temps au commerce de se développer au-delà des Lakers et de Washington. https://t.co/uI4vyAX0v3 – Marc Stein (@TheSteinLine) 29 juillet 2021

Ainsi, l’accord amènerait Westbrook aux Lakers en échange de Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell Pope et Montrezl Harrell (qui a exercé aujourd’hui son option de joueur avec les Angelenos) et le 22e tour du repêchage ce matin (ou peut-être un deuxième tour).

Les discussions en vue d’un accord conclu sont largement centrées sur le projet de compensation qui reviendrait à Wizards dans le commerce – que l’accord comprenne le 22e choix global des Lakers ce soir ou peut-être des seconds tours, ont déclaré des sources à ESPN. https://t.co/FV78eXb1Wh – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 juillet 2021

Trois grands

Ainsi, avec cette signature, les Lakers de Los Angeles ont les «trois grands» qu’ils recherchaient ces dernières semaines. Ils réunissent LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook. Au niveau économique c’est fou et ils vont devoir compléter l’effectif avec des joueurs vétérans qui facturent le minimum. Il n’y a pas trop de place pour plus.