Cloud a l’air magnifique dans une robe dans ces mods PC FF7 Remake

Bien que Final Fantasy VII Remake inclue une version mise à jour de la tristement célèbre scène de crossdressing du jeu original, il n’y a aucun moyen de jouer en tant que Cloud dans une robe tout au long du jeu. Ou, du moins, pas de manière officielle. Heureusement, les joueurs PC qui veulent que Cloud continue à faire vibrer son côté féminin ont des options, comme ce mod PC de Nexus Mods, qui donne à notre golden boy une robe fluide, de magnifiques mèches et un joli diadème. Ce n’est pas le seul mod disponible pour le port PC du jeu qui donne à Cloud de superbes options de mode féminine, comme en témoigne YouTuber Suzi Hunter.

Hunter a tweeté plusieurs images de Cloud dans une variété de robes, dont une sexy rouge et noire, une rose ressemblant à une princesse et une courte bleue. Comme vous pouvez l’imaginer, le tweet a explosé pour toutes les bonnes raisons, et je suis amoureux.

Tu vois, Cloud était déjà un beau garçon. Ses traits du visage, son visage parfaitement ovale et sa mâchoire pointue, ainsi que ses cheveux incroyables et ses yeux mako captivants, en font un spectacle pour les yeux endoloris. Ou n’importe quels yeux, soyons honnêtes. Mais ces mods, dont l’un s’appelle Cosplaying Cloud, qui habille notre mercenaire en Bowsette ou Booette, le transforment en un femboy sexy.

Comme vous pouvez le voir, Cloud est incroyablement chaud dans les images ci-dessus. Son maquillage est au point, les robes sont saisissantes et tout semble aller bien ensemble. Les gens adorent à quel point Cloud a l’air adorable dans ces tenues, et si je suis honnête ici, je salive à la bouche sur son apparence. Il est magnifique, chérie ! Je suis peut-être mariée, mais je suis aussi bisexuelle, et j’abandonnerais totalement mon partenaire pour Cloud s’il était réel, habillé ou non. (S’il te plaît, ne le dis pas à ma partenaire, elle serait probablement énervée. Salut bébé, je t’aime ! Ne me quitte pas.)

Nous avons contacté Suzi Hunter pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

L’image de Cloud en robe a toujours été controversée depuis que les joueurs ont découvert pour la première fois la scène de travestissement de Final Fantasy VII en 1997. Bien que les PNJ du jeu ne soient jamais ouvertement hostiles à Cloud en robe, certains membres de la communauté étaient mal à l’aise de voir leur héros stoïque en tenue féminine, même s’il la portait à contrecœur. Bien que cela puisse être perçu comme une « blague » frappant les hommes qui ne se conforment pas aux attentes rigides en matière de genre, j’ai toujours pensé que cela était progressif, un clin d’œil à la communauté des dragsters du monde réel et aux garçons efféminés, comme moi, qui en quelque sorte comme les vêtements pour femmes.

Alors oui, Cloud est chaud. Et il est encore plus sexy en robe. Qui savait? Tu sais ce qui n’est pas chaud ? Ce mod Sephiroth qui le transforme en Ronald McDonald. Je vais probablement en faire des cauchemars, avec « One-Winged Angel » en arrière-plan alors qu’un McRib descend dans ma conscience.