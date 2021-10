Cloud Cost Management 101 – Communauté Business 2

La gestion des coûts du cloud est aujourd’hui l’une des principales priorités des entreprises technologiques.

Pourquoi?

Il ne fait aucun doute que le cloud computing a permis l’énorme croissance et le succès de l’industrie technologique. Sans sa flexibilité transformatrice, son évolutivité et son large éventail de services, les entreprises ne seraient pas en mesure de créer une technologie presque aussi rapidement ou d’une qualité aussi élevée que celle que nous voyons aujourd’hui.

Mais il y a un inconvénient à tout cela – et c’est la facture du cloud.

Il est indéniable que le cloud est une bête compliquée et, par conséquent, le calcul, la gestion et l’ajustement de l’infrastructure pour la rentabilité peuvent être un fardeau énorme.

Heureusement, nous vous proposons des trucs et astuces pour démarrer votre stratégie de gestion des coûts du cloud.

Analysez votre consommation et éliminez le gaspillage

Un nombre surprenant d’entreprises n’ont aucune idée de ce qu’elles utilisent dans le cloud. Cela signifie qu’ils ont potentiellement des ressources inutilisées ou inutilisées qu’ils paient, mais qu’ils n’utilisent pas (autrement appelées déchets cloud). Cela se produit généralement lorsque vous avez acheté des instances à la demande à des fins non liées à la production, telles que l’assurance qualité, le développement, la mise en scène, les tests et autres.

Il est important que tous les ingénieurs travaillant dans le cloud sachent ce que leurs applications utilisent et identifient et arrêtent en permanence toutes les ressources qui ne sont plus utilisées. Il existe de nombreux outils natifs du cloud qui offrent une visibilité sur votre utilisation du cloud et les dépenses potentielles. Par exemple, AWS propose Cloudwatch tandis qu’Azure a créé Azure Monitor.

Bénéficiez de modèles de tarification rentables

En plus des ressources inutilisées, de nombreuses organisations n’optimisent pas leur couverture d’épargne. Par exemple, AWS propose des instances ponctuelles, des instances réservées et des plans d’économies qui sont 70 à 90 % moins chers que leurs instances à la demande traditionnelles. Bien qu’ils se fassent au détriment de la flexibilité, pour de nombreuses charges de travail, ces modèles de tarification peuvent très bien fonctionner si vous êtes prêt à passer du temps à calculer votre utilisation future. Si ce n’est pas votre style, vous pouvez toujours profiter des instances réservées avec Commitment Manager, qui automatise l’achat et la vente d’instances réservées en fonction de votre utilisation en temps réel.

Assurez-vous que vos instances sont de la bonne taille

Toutes les instances EC2 ne sont pas créées égales. Et si vos instances ne sont pas optimisées pour les besoins de performances et de capacité de vos charges de travail actuelles, vous risquez de manquer de nombreuses opportunités d’économiser. Alors, comment pouvez-vous dimensionner correctement vos instances ? Il est important d’analyser et de mesurer votre CPU et votre mémoire pendant une période prolongée afin d’obtenir une référence pour leurs besoins. Ensuite, recherchez les instances qui ont plus de capacité allouée que ce dont elles ont réellement besoin ou qui ne sont pas utilisées à leur plein potentiel. Et enfin, associez vos charges de travail à un type de famille qui correspond à son utilisation maximale du processeur, de la mémoire et du réseau.

Réduisez la tentation de surprovisionner

Nous comprenons : prévoir les besoins de votre application longtemps à l’avance n’est pas une mince affaire. Votre utilisation du cloud est incroyablement dynamique et peut changer avec chaque nouveau client ou nouvelle fonctionnalité publiée. C’est pourquoi vous avez tendance à allouer plus de capacité de stockage et de CPU que vous n’en utilisez pour vous adapter à l’évolution future. Mais saviez-vous que cela peut augmenter inutilement les coûts du cloud ? Au lieu de surprovisionner, essayez l’automatisation. En mettant en œuvre un outil qui automatise le provisionnement du cloud au fur et à mesure de votre évolution, vous éliminerez tout besoin de surprovisionner les ressources.

Taguez vos actifs

Comme nous l’avons déjà mentionné, il est important que vos ingénieurs sachent quelles ressources ils font tourner dans le cloud, et le balisage est un bon moyen d’y parvenir. Ces étiquettes de métadonnées peuvent être attribuées à des applications, des équipes, des individus, etc. particuliers pour garantir la pleine propriété et la pleine responsabilité de la gestion et de la maintenance des charges de travail dans votre environnement cloud.

Mettre en place une pratique gouvernance/FinOps

Maintenant que nous sommes sur le sujet de la responsabilité, c’est le bon moment pour parler de solutions à long terme comme la gouvernance et les FinOps. La mise en œuvre de la gouvernance et/ou des FinOps permettra à votre organisation de s’organiser et de devenir proactive en matière de gestion des coûts, de responsabilité et de stratégie du cloud. Et sans stratégie en place, votre organisation peut se retrouver à éteindre des incendies plutôt que d’avoir un moyen formel de construire un cloud rentable. Si vous ne faites que commencer, consultez ces conseils et bonnes pratiques pour démarrer votre parcours FinOps.

La gestion des coûts du cloud est plus facile à dire qu’à faire. Mais si vous mettez en œuvre les procédures, les technologies et les meilleures pratiques appropriées, cela peut aider votre organisation à économiser des millions, voire des milliards. Et si cela ne suffit pas, cela peut faire de vous un atout essentiel pour votre entreprise.

Auteur : Maxim Melamedov

Maxim est le co-fondateur et PDG de Zesty. Avec plus de 13 ans d’expérience dans l’industrie de la technologie, y compris une carrière antérieure dans la sécurité intérieure, Maxim s’efforce de résoudre des problèmes complexes et de perturber les normes précédemment établies.… Voir le profil complet ›