Cloud Gardens donne une grande tournure à la narration environnementale

Capture d’écran : Noio / Kotaku

Cloud Gardens, qui a quitté l’accès anticipé la semaine dernière, est l’un de ces jeux qui est à la fois incroyablement difficile et incroyablement facile à lancer. L’idée est simple : vous plantez des graines puis placez des objets qui font pousser ces graines. Parfois, l’objet est une bouteille de bière ou un radiateur ou un appartement ou une voiture rouillée. C’est très simple mécaniquement, visuellement époustouflant et incroyablement relaxant. Mais cela décrit de nombreux jeux vidéo, dont la plupart étaient loin de ma liste de jeu de l’année, surtout pas deux années de suite. C’est parce qu’aucun d’entre eux ne pouvait me faire ressentir, ou penser, comme Cloud Gardens l’a fait.

Cloud Gardens pourrait être appelé une déconstruction. La narration environnementale est devenue un mot à la mode dans les jeux vidéo, déterminant souvent si un jeu semble « réel » ou non. Le graffiti a-t-il un sens ? Puis-je reconstituer la dernière fois que cette pièce a été utilisée par les objets laissés éparpillés sur le sol ? Les toilettes sont cassées ? Pourquoi les toilettes sont-elles toujours cassées ? Ce sont les histoires tranquilles comme celle-ci qui m’ont fait tomber amoureux de jeux comme Umurangi Generation, qui utilise son environnement pour créer un cadre pleinement réalisé, rempli de toute l’étendue et la profondeur désordonnées de l’expérience humaine.

Là où Umurangi Generations est doué pour raconter des histoires à travers son environnement, Cloud Gardens remet ces outils au joueur et l’encourage doucement à raconter ses propres histoires. Le résultat est extraordinaire.

Capture d’écran : Noio / Kotaku

G/O Media peut toucher une commission

salut encore eric, merci beaucoup pour votre aide avec cette situation de l’eau au début du mois de janvier. Moi et certains des autres locataires à qui j’ai parlé, nous sommes intéressés à reconstruire cette serre sur le toit pour démarrer un jardin communautaire. prêt à payer pour les matériaux et tout, à la recherche d’une signature ! Merci d’avance

La narration environnementale est donc l’art de raconter des histoires sur des personnes qui ne peuvent pas parler. C’est ce qui se passe lorsque la mémoire s’efface dans les murs d’un lieu, et nous essayons de trouver un sens à ce sentiment étrange de vide familier.

Cloud Gardens vous demande de placer des objets pour faire pousser des plantes. C’est-à-dire qu’il s’agit d’un jeu de construction d’environnements. On vous donne un petit carré avec une chaise de jardin en plastique blanc. Dans cette chaise est une graine. Vous plantez la graine et les vignes s’enroulent autour de ce plastique maintenant jaunissant. Le jeu vous propose des bouteilles de bière et vous les déposez à côté de la chaise, faisant pousser les plantes et vous permettant de terminer le niveau. Vous racontez une histoire simple en faisant cela. Quelqu’un s’est assis sur cette chaise et a bu un tas de bière, seul. Ils sont partis maintenant.

Capture d’écran : Noio / Kotaku

Bonjour Ellen, malgré ce que vous et « certains des locataires » pensez que vous n’êtes pas, en fait, propriétaire de cet immeuble et vous ne prendrez certainement aucune décision concernant les rénovations potentielles, en particulier dans les espaces pour lesquels vous ne payez pas de loyer. Je vous demanderais poliment de garder vos messages strictement à l’état de votre propre appartement car cela devrait être votre principale préoccupation.

Les histoires solitaires comme celle-ci sont courantes dans Cloud Gardens. Le jeu n’est pas explicitement post-apocalyptique, ce n’est pas vraiment n’importe quoi, mais il joue avec l’esthétique de la post-apocalypse. Ce sont tous des ponts cassés, des briques fissurées et des voitures rouillées. Chaque appartement est entièrement embrassé par les plantes que vous placez. Personne ne laisserait cela se produire, et vous vous demandez donc comment nous en sommes arrivés là.

Dans ses niveaux plus longs et son mode créatif, des histoires plus complexes émergent au fur et à mesure que vous assemblez un environnement pièce par pièce. Les personnages et leurs échos commencent à marquer les briques que vous placez.

Capture d’écran : Noio / Kotaku

très cher eric, merci d’avoir si gracieusement, et avec une grande promptitude, daigné répondre au message d’un de vos humbles serfs. J’espérais qu’en omettant de manière obséquieuse le fait que vous n’aviez pas en fait amélioré la situation de l’eau en janvier, vous seriez devenu plus sensible à ce qui semble être une demande mineure d’une jeune femme gentille et douce. malheureusement, cela ne semble pas être le cas. Je comprends parfaitement votre décision et, comme vous le demandez, je me concentrerai sur mon propre domaine dans lequel je vous remercie, encore une fois, de m’avoir permis de rester, putain de sangsue.

Cordialement, votre très chère Elly.

ps ton beau-fils de merde n’arrête pas de boire sur le toit et ça devient un peu dégoûtant. il ne t’aimera plus juste parce que tu prétends qu’il n’est pas là-haut. tu es probablement pourquoi il ressent le besoin de le faire en premier lieu connard

Mais au fur et à mesure que j’ai joué plus, j’ai commencé à réaliser que le sentiment ne vient pas des histoires que vous finissez par raconter avec les niveaux du jeu. La relation est inversée. Cloud Gardens me fait ressentir, et donc je raconte des histoires à ce sujet dans le but de donner un sens à ces sentiments. Mais les histoires que je raconte n’ont pas toujours de sens.

C’est un problème courant dans la narration environnementale; vous voulez faire passer un récit et donc vous placez des objets pour rendre ce récit explicite. Si une révolution est aux portes de votre décor, lancez des graffitis « REJECT THE SYSTEM ». Le problème est que, dans le monde réel, si quelqu’un mettait quelque part un graffiti “REJECT THE SYSTEM” vraiment sérieux, il serait à juste titre ridiculisé d’être ringard. Si votre environnement est trop sur le nez, il sonnera creux. Cloud Gardens est cependant différent. Ses histoires ne sont pas trop sur le nez; au contraire, ils deviennent impossibles et illisibles.

L’un des premiers niveaux du jeu m’est resté longtemps. C’est un morceau d’autoroute cassé, une voiture rouillée gisant parmi les décombres, les nervures vierges d’un panneau routier au-dessus de la tête. Pour terminer le niveau, vous placez les panneaux qui dirigeaient autrefois les gens à travers la route maintenant brisée. Et donc vous placez d’abord le grand panneau, puis un petit panneau de sortie. Et puis un avis ici et là. Quand j’avais quelque chose qui avait du sens, je regardais mes progrès dans le niveau. J’étais à environ 30%. J’ai manqué de panneaux et le jeu m’en a présenté des dizaines d’autres. Avis après avis après avis. Des panneaux pointant dans toutes les directions. Imaginez les heures de travail autrefois nécessaires pour cela, pour verrouiller chacun de ces putains de panneaux inutiles sur cette autoroute cassée sur laquelle plus personne ne roule.

Alors que le panneau routier réel perdait de sa lisibilité sous la multitude de petits panneaux agrafés, l’histoire aussi. Il n’y avait pas d’apocalypse lente ici. Une voiture n’a pas été abandonnée au milieu d’une autoroute déjà fermée, peinte de panneaux et laissée à rouiller. Il n’y a rien à faire de l’ingénierie inverse ici, pas vraiment. Alors pourquoi, encore une fois, ne puis-je pas arrêter d’y penser ? Ce tronçon de route stupide et impossible qui semble à la fois inviter et rejeter toute lecture que vous essayez de lui donner.

Capture d’écran : Noio / Kotaku

je suis devenu l’anti-usine. un plan ouvert où rien n’est consommé, transmuté ou produit. mes investisseurs me demandent pourquoi je suis et le monde est défait.

Imaginez l’apocalypse un instant. Imaginez-le vraiment. Les infrastructures de la ville s’effondrent, les systèmes sociaux décimés, les chaînes de production brisées. C’est plus facile à imaginer maintenant, après avoir vécu une pandémie mondiale. Oubliez les gens cependant. Imaginez que nous parlons de l’enlèvement. Pouf, tout le monde est parti. Imaginez à quoi ressemble une apocalypse pour les objets laissés derrière.

L’immeuble de bureaux ne cesse d’exister, il perd simplement son référent humain. Il passe d’un immeuble de bureaux à une masse de béton et d’acier. Peut-être que cela devient un habitat, ou une serre, ou une chose pour laquelle nous n’avons pas de nom. Cela devient une chose qui n’a pas de sens pour nous.

C’est ce à quoi se délecte Cloud Gardens. Supprimer le référent humain des objets humains. Une bouteille de bière n’est pas une bouteille de bière dans Cloud Gardens, c’est une chose ronde qui fait pousser les plantes. Les panneaux routiers impossibles ne sont pas censés nous communiquer quoi que ce soit, ils sont juste là pour construire un environnement où les plantes peuvent habiter. Les plantes deviennent le nouvel objet de référence de l’univers de Cloud Gardens.

Et c’est ce qu’est l’apocalypse, vraiment. C’est un changement de référents. Le défaut supposé s’effondre et le sens doit être reconstruit dans un nouveau cadre. Alors oui, Cloud Gardens est post-apocalyptique, mais c’est l’apocalypse qui ne nous concerne même pas. L’humain supposé est parti, et les environnements que le jeu vous demande de produire finissent par avoir l’air à la fois familiers et totalement étrangers. Et putain, ils sont beaux.

Mais cette beauté n’est pas au centre de l’attention. Même l’esthétique humaine est abandonnée. La beauté de la prolifération et de la ruine émerge d’un équilibre délicat ; les plantes ne peuvent que couvrir tant de choses avant que la mélancolie d’un espace humain brisé mais lisible ne s’en aille. Cloud Gardens vous demande souvent d’aller au-delà de ce point. Les niveaux du jeu ne visent pas à créer un joli espace. L’objectif littéral est de faire pousser les plantes suffisamment. Il ne s’agit pas de vous, ou de la façon dont vous voulez que ce petit tableau soit arrangé. Il s’agit d’eux, des plantes pour lesquelles vous construisez cet espace. La beauté est un effet secondaire heureux.

Mais le jeu ne se laisse pas tomber dans un piège éco-fasciste. Cela ne veut pas dire que le monde sera meilleur sans les gens. Au lieu de cela, il semble adopter une position plus distanciée. En vous présentant ce monde si indéniablement vivant et si clairement construit sur l’esthétique de l’effondrement social, Cloud Gardens rejette l’idée que la fin du monde tel que nous le connaissons est une perte, voire une fin. Le monde qu’il imagine ne déteste pas les gens, il n’est tout simplement pas construit autour d’eux. Malgré cela, des connexions, de la beauté et du sens émergent toujours.

Cloud Gardens distille parfaitement pourquoi je n’ai plus peur de la fin du monde. Les choses, quelles que soient leurs circonstances ou leurs référents d’origine, sont dessinées pour établir une connexion les unes aux autres. Le bureau devient un habitat, la ville devient une forêt, le capitalisme devient une mémoire. Dans tous ces scénarios, les choses et les gens vivent encore. Un IEM pourrait se déclencher demain et tous les ordinateurs pourraient être grillés en permanence. J’adore les jeux vidéo, cette pièce en est la preuve, mais ça irait bien. La structure du monde allait changer, c’est sûr. Mais ce monde nous ferait toujours ressentir des choses, et nous serions toujours très bons pour raconter des histoires sur ces sentiments.