Cloud Imperium ouvre son studio à Manchester

Le fabricant de Star Citizen Cloud Imperium Games ouvre un tout nouveau studio à Manchester au Royaume-Uni.

L’entreprise devrait ouvrir ses portes en mai 2022 et on espère employer 700 personnes d’ici 2023 et 1 000 personnes d’ici 2026. Ce sera le cinquième emplacement dont Cloud Imperium se targue, après LA, Austin, Francfort, Montréal et le Royaume-Uni.

« Manchester est l’endroit où j’ai commencé ma carrière dans le jeu vidéo, lorsque j’ai été embauché pour écrire le jeu du mois pour BBC Micro User, en 1983 à l’âge de 14 ans. accord à long terme pour notre plus grand bureau à ce jour, au centre-ville de Manchester », a déclaré le PDG de Cloud Imperium, Chris Roberts (photo).

« Manchester est l’une des villes les plus dynamiques et modernes d’Europe, avec des liens éducatifs solides et une connectivité élevée, offrant des opportunités et une qualité de vie exceptionnelles à notre équipe. Le nouvel espace Enterprise City est le lieu idéal pour le développement de jeux, avec son investissement profond dans des entreprises axées sur les médias, la technologie et la créativité. Manchester rejoint Los Angeles, Austin et Francfort pour abriter l’équipe de Cloud Imperium, travaillant en partenariat avec notre communauté de joueurs sur Star Citizen et Squadron 42. «

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a ajouté : « Le Grand Manchester est un pôle technologique ambitieux et est devenu un pôle d’attraction pour les talents numériques, avec une communauté de pionniers de l’industrie, d’universitaires spécialisés et d’esprits créatifs. Nous sommes impatients d’accueillir Cloud Imperium Games dans la ville-région en 2022 – dans le but de créer 1 000 emplois au cours des cinq prochaines années, ainsi que l’opportunité pour la région de jouer un nouveau rôle dans l’avenir du jeu. »

