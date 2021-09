Cloud Imperium reçoit un avertissement concernant le marketing des “vaisseaux conceptuels” de Star Citizen

Le développeur du titre de science-fiction ambitieux et tant attendu Star Citizen, Cloud Imperium, a été interrogé par l’Advertising Standards Authority (ASA) du Royaume-Uni.

Selon Eurogamer, le studio a été signalé à l’organisme de commercialisation par l’utilisateur de Reddit mazty, qui a déclaré dans un article sur le site qu’il en avait ” marre ” des ” mensonges constants ” de la société de jeux. Plus précisément, ils se sont plaints d’un e-mail marketing envoyé aux abonnés en juillet poussant le concept de navire Gatac Railen; bien que le message ne dise pas que ce vaisseau n’existe pas encore dans Star Citizen.

Maintenant, l’ASA a apparemment répondu aux affirmations du Redditor, disant à Eurogamer qu’il n’était pas suffisamment clair que ces vaisseaux spatiaux pourraient ne jamais devenir une réalité.

“Sur cette base, nous avons publié un avis de conseil conseillant à l’annonceur, à l’avenir, de s’assurer que ses annonces incluent des informations importantes et des limitations importantes”, a déclaré l’organisation.

Cloud Imperium semble avoir pris en compte et est maintenant plus ouvert sur la façon dont il discute des vaisseaux conceptuels.

“Cela signifie que le véhicule est en développement mais n’est pas encore prêt à être affiché dans votre hangar ou à voler dans Star Citizen”, a déclaré le studio dans un e-mail plus récent.

“Il sera disponible en tant que contenu jouable dans un patch ultérieur. À l’avenir, le prix du véhicule pourrait augmenter et l’assurance à vie ou tout autre supplément pourrait ne pas être disponible.”

Depuis que Cloud Imperium a commencé à collecter des fonds pour créer Star Citizen en 2012, le projet a rapporté plus de 350 millions de dollars en financement participatif.

