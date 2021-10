« Cloud Nine »: l’histoire du succès de haut vol des tentations

Les tentations« Cloud Nine », sorti le 25 octobre 1968, est très apprécié comme la première chanson de Motown à remporter un Grammy. C’est aussi un exemple vénéré de la relation fructueuse du groupe avec le producteur Norman Whitfield et son co-scénariste Barrett Strong. Enregistré avec un nouveau groupe Funk Brothers avec la guitare wah-wah de Dennis Coffey, c’était aussi le marqueur du nouveau son tendu et tendu que les talents combinés allaient créer ensemble à partir de ce moment.

Mais en tant que production psychédélique sortie dans le climat expérimental de l’époque, influencée par le son de « Dance To The Music » de Sly And The Family Stone – qui figurait dans le Top 10 pop et soul américain plus tôt cette année-là – c’est aussi une chanson de drogue, n’est-ce pas ? n’est-ce pas ? Négatif, selon le co-fondateur de Tempts et survivant d’Otis Williams. « Je sais qu’il n’y avait pas de références à la drogue parce que Norman et Barrett n’en prenaient pas », dit-il. « Baie [Gordy] Je pensais que nous chantions sur le fait de planer.

Le changement radical dans le son des Temptations provoqué par le single est là dans les grooves de leur calendrier de sortie en 1968. Ils ont commencé l’année avec l’âme supérieure et polie de Whitfield, Strong et Rodger Penzabene « J’aimerais qu’il pleuve » qui est devenu leur septième R&B n°1 en février. Il a été suivi du huitième, « I could Never Love Another (After Loving You) » de la même équipe, qui a atteint la première place en juillet.

Le troisième single du groupe en 1968, « Please Return Your Love To Me », était leur dernier avec David Ruffin dans le line-up, mais il a pris le pas cette fois sur la voix principale d’Eddie Kendricks. Le rôle de Penzabene en tant que collaborateur de Whitfield et Strong a été repris par Barbara Neely, et un hit R&B n°4 en a résulté.

‘Allons dedans et faisons ça ici’

À présent, Williams était plus que conscient de l’interprétation urgente, fraîche et hédoniste de Sly And The Family Stone du langage de la soul. Bien que Whitfield ait été, au début, obstinément résistant à toute pertinence que leur son pourrait avoir pour les Tempts, il allait bientôt changer d’air. « Les Tempts étaient à New York », se souvient Otis, « et mon bon ami Kenny Gamble, de Gamble and Huff, et moi parlions. Nous avons entendu ce jeune groupe arriver à la radio et cela a coupé notre conversation. Et j’ai dit : » Qui diable est-ce ? Je n’ai jamais rien entendu de tel. C’était « Dance To The Music ».

« J’étais tellement impressionné que je suis retourné à Détroit et j’en ai parlé à Norman. A cette heure, sortie David Ruffin, entrez Dennis Edwards. Et j’ai dit : ‘Norman, avez-vous entendu parler de ce groupe appelé Sly And The Family Stone ?’ Il a dit: ‘Non mec, je n’ai jamais entendu parler d’un putain de groupe appelé Sly And The Family Stone.’

« J’ai dit : ‘Eh bien, ils font quelque chose que nous devrions essayer de vérifier.’ Moi et les Tempts sommes sortis de la ville, sommes revenus, et il avait enregistré le morceau sur ‘Cloud Nine’. Et je devais le taquiner. J’ai dit: ‘Oh, tu n’allais pas…’ Et il a dit: ‘Oh tais-toi, mec, entrons et faisons ça ici.' »

« Je sais qu’il n’y avait pas de références à la drogue »

Avec Edwards nouvellement installé dans le leader vocal, faites-le comme ils l’ont fait – à l’hypothèse répandue qu’une chanson comprenant des paroles telles que « Besoin de quelque chose pour soulager mon esprit troublé » et « On cloud neuf, tu es aussi libre qu’un oiseau en vol /Il n’y a pas de différence entre le jour et la nuit » ne pouvait être que d’inspiration narcotique. Williams ne le pensait pas, et l’expression existait certainement bien avant que la contre-culture ne la loue.

En effet, aussi improbable que cela puisse paraître, dès 1896, la première édition de l’Atlas international des nuages ​​définissait dix types de nuages, dont le cumulonimbus, s’élevant à 6,2 milles, était déclaré le plus haut qu’un nuage puisse être. En 1960, le Dictionary Of American Slang a défini « cloud seven » – et non neuf – comme signifiant « dans un état euphorique ».

Whitfield et Strong sont peut-être allés encore plus haut, mais Williams n’a jamais douté de leur signification. « Norman a dit: » Mec, le dicton « Cloud Nine » existe depuis des éons « , se souvient-il. « J’ai dit: » Ouais, tu es juste là « , parce que je me souviens, en grandissant, j’entendrais un gars être tellement assommé par la femme qu’il me disait: » Mec, la façon dont elle m’a fait l’amour ,’ ou, ‘La façon dont elle m’a embrassé, j’étais au septième ciel.’ L’expression existait donc depuis longtemps, mais Norman et Barrett l’ont simplement interprétée de différentes manières. »

Quel que soit le sens, cet état d’euphorie a été exacerbé lorsque « Cloud Nine » est allé au n ° 2 du R&B, au n ° 6 de la pop et, lors de la 11e cérémonie annuelle des Grammy Awards, en mars 1969, est entré dans l’histoire de la Motown en remportant le prix de la meilleure performance rythmique et blues.

Écoutez la liste de lecture Motown Classics pour plus de succès Motown essentiels.