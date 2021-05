Cloud SSD vs. Autres plans d’hébergement : lequel choisir ?

Voulez-vous avoir un site en direct sur Internet? Si c’est le cas, vous aurez besoin d’un hébergement Web. Mais lorsque vous recherchez une telle option, vous rencontrerez un buffet de programmes proposés par plusieurs fournisseurs de services. Il vous est donc difficile de choisir la bonne option. On dit qu’un SSD cloud est un meilleur choix que les autres plans d’hébergement. Mais pour être sûr à 100% avant d’opter pour le service, voici quelques comparaisons. Regarde!

Configuration, ressources du serveur et gestion

Tout comme les tablettes, les ordinateurs de bureau, les smartphones, les serveurs d’hébergement Web sont dotés d’une gamme limitée de capacité de stockage et de puissance de traitement. Mais les serveurs SSD cloud ont une approche unique car ils disposent d’un pool de ressources et coopèrent pour héberger plusieurs sites. Il est livré avec du matériel supplémentaire, donc plus de ressources sont offertes aux clients. En outre, il peut être associé au compte en un seul clic.

L’hébergement partagé met tout sur la table avec la nécessité de tout démarrer en ligne. Il dispose d’un constructeur par glisser-déposer, d’un crédit de marché, de comptes de messagerie, etc.

En termes de performances, les serveurs d’hébergement cloud sont bien meilleurs et donnent des pages ultra-rapides. Il permet aux sites de configurer l’environnement d’hébergement qu’ils préfèrent. Ils peuvent maximiser les mesures de performance et toutes les efficacités possibles. La vitesse est le facteur le plus important que les clients recherchent lorsqu’ils naviguent en ligne. Si un site particulier n’a pas une vitesse de chargement suffisamment élevée, il perd du trafic. Mais avec l’hébergement cloud, vous n’avez pas à craindre car ils ont une excellente vitesse.

D’un autre côté, la vitesse d’hébergement partagé fluctue les performances du site. De ce fait, il est recommandé d’opter pour des serveurs SSD cloud.

L’hébergement cloud est cher par rapport aux autres serveurs, mais il offre le meilleur service. En termes d’évolutivité, de performances, etc., il répond à toutes vos exigences. Certains plans sont disponibles pour quelques dollars mais peuvent ne pas offrir le meilleur service.

Ainsi, le service d’hébergement cloud a plus de performances et de fonctionnalités de sécurité, contrairement au partage. De plus, si vous souhaitez améliorer vos paramètres de sécurité, le SSD cloud est un meilleur choix.

Autres aspects communs

Même si le cloud et l’hébergement partagé ont des approches de performances, de sécurité, de configuration de serveur et de cloud différentes, ils présentent également quelques similitudes. Elles sont:

Support client 24 heures sur 24

Les deux disposent d’un support client 24 heures sur 24 afin que leurs clients puissent travailler en douceur et mettre à niveau leurs plans chaque fois que nécessaire. Ils ont des services gérés spécialisés qui vous aideront en cas de problème.

Installation de logiciels

Des fournisseurs de services partagés et cloud réputés fournissent une installation logicielle en un clic couvrant vos besoins, votre plate-forme de blog, etc. Les disques SSD cloud permettent également aux clients de choisir le logiciel qu’ils souhaitent installer.

À la fin

Le serveur cloud SSD est le meilleur hébergement à choisir si vous souhaitez profiter des meilleures fonctionnalités. Une variété de programmes est disponible avec le meilleur fournisseur de services qui vous aidera à répondre à vos besoins.

