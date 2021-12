Cloud Village partage une baisse après l’introduction en bourse au milieu d’un examen continu du secteur technologique

Crédit photo : NetEase

NetEase a officiellement lancé son introduction en bourse de plus de 400 millions de dollars dans Cloud Village, et les actions du service de streaming chinois ont subi une légère baisse de valorisation au cours de leur premier jour de négociation.

Les actions de Cloud Village (HKSE : 9899) valaient environ 26,31 $ (205 $ HK) chacune à l’ouverture du marché ce matin, en tenant compte du taux de change actuel. Moins d’une heure après le début de la négociation, cependant, la valeur par action de l’action a baissé à 25,67 $ (200 $ HK). Les actions ont oscillé autour du prix pour le reste de la journée, rebondissant brièvement à 25,95 $ (202,20 HK $) chacune avant de terminer à un plus bas de 25,66 $ (199,90 HK $).

Les causes précises de la performance relativement médiocre de l’action Cloud Village le jour de l’ouverture restent floues. (L’action Warner Music a connu une hausse importante de sa valorisation lors de ses débuts l’année dernière, par exemple, tout comme l’action Universal Music en septembre 2021, mais les actions Believe ont enregistré une baisse à deux chiffres.)

Cependant, il convient de mentionner sur ce front que l’introduction en bourse arrive au milieu d’un examen minutieux de l’industrie du divertissement et de la technologie de la part du gouvernement chinois. Certes, NetEase aurait ciblé au départ une offre Cloud Village d’un milliard de dollars, avant de suspendre l’introduction en bourse, puis de se contenter de la cotation relativement petite d’aujourd’hui, dans laquelle Sony Music détient une participation d’environ 100 millions de dollars.

Pendant ce temps, Tencent – ​​dont une partie importante appartient à Prosus, basée à Amsterdam – a reçu l’ordre de Pékin de demander l’approbation avant de publier des applications ou de mettre à jour des offres existantes. Et avant cette dernière exigence, la division Tencent Music (NYSE : TME) du conglomérat a été obligée de renoncer à tous les accords de musique exclusive ; Hier, TME a atteint un creux historique de 6,65 $ et s’est séparé de près de 65% de sa valeur sur l’année.

Gardant à l’esprit les accords exclusifs de musique exclusive de Tencent Music, qui exploite les services de streaming musical les plus populaires de Chine, le PDG de NetEase, William Ding, a souligné aujourd’hui dans une lettre ouverte l' »obligation de Cloud Village de soutenir la musique originale et les artistes indépendants ».

Les supérieurs de NetEase ont transmis le long message à DMN, et Ding dans le document d’environ 1 650 mots, reconnaissant la montée en puissance du « contenu audio » non musical, a prédit que Cloud Village deviendrait « un univers audio-centrique » sur toute la ligne.

Le passage peut-être le plus intéressant de la lettre globale concerne les fonctionnalités de la communauté et les fonctions des médias sociaux de Cloud Village.

« À l’avenir », lit-on dans le texte pertinent, « vous laisserez vos propres empreintes plus créatives. Chacune de vos contributions créatives, petites ou grandes, nous aidera à renforcer davantage notre lien communautaire et à renforcer ce lien intime entre nos villageois, faisant de NetEase Cloud Music la communauté musicale la plus engageante et la plus interactive.

À l’inverse, ByteDance, parent de TikTok (connu sous le nom de Douyin en Chine), se préparerait à lancer un service de streaming musical. Inutile de dire qu’il semble que Tencent Music ne pourra pas se diversifier et se développer tant que les régulateurs ne lèveront pas l’interdiction « indéfinie » susmentionnée des versions et des mises à jour pour le Tencent global.