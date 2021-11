Cloud9 obtient la dernière place de NA aux champions VCT 2021

Cloud9 Blue rejoindra Sentinels et Team Envy à Berlin pour VCT Champions 2021.

Après des semaines de retards, de problèmes techniques, de craintes liées au COVID et de problèmes météorologiques, l’Amérique du Nord a enfin ses trois équipes qui s’affronteront au VCT Champions. Cloud9 Blue a réservé son billet pour Berlin de manière impressionnante, battant RISE Nation 3-0 lors de la grande finale des qualifications de la dernière chance.

Cela a été une année de hauts et de bas pour l’organisation, de l’échec du projet CS:GO « colosse » à l’accélération du programme Valorant. Cloud9 a eu l’idée d’être l’une des meilleures équipes d’Amérique du Nord mais n’a jamais vécu Avant le tout premier VCT majeur, Cloud9 est venu à quelques tours de verrouiller sa place, seulement pour la jeter.

Prenant maintenant le surnom de « Chaos9 », en raison de la liaison entre Leaf, Xeppaa et IGL Vanity depuis leur passage sur la scène CS: GO, Cloud9 Blue est entré dans le LCQ avec un point à prouver. Ils ont certains des meilleurs joueurs de la région et il était temps de mettre leur argent là où ils disent. Voici comment ils ont battu RISE lors de la grande finale.

C’était une brise pour Cloud9 sur Map One

Après avoir obtenu la priorité de veto, RISE a opté pour Breeze, une carte qui a fait des merveilles pour les deux équipes dans le passé. C’est Cloud9 qui est sorti en battant les portes de celui-ci, après avoir obtenu sa victoire habituelle au pistolet, Cloud9 a remporté les quatre tours suivants pour prendre un départ 5-0. RISE le ramènerait cependant, remportant cinq des sept prochains tours pour se donner une chance de se battre avant la seconde moitié.

Cloud9 s’est avéré aussi impitoyable en défense qu’en attaque, clôturant le match 13-8 pour mener 1-0 au meilleur des cinq. Leaf était le joueur vedette dans celui-ci, affichant des chiffres monstrueux sur Jett, obtenant huit premiers kills pour son équipe.

Un jeu parfait pour C9 sur Split les pousse à faire match

Il y a très peu de travail analytique à dire dans la carte deux de ce best-of-cinq. C’était une domination totale du côté de Cloud9 Blue du début à la fin. Cloud9 a tout mis en œuvre dans celui-ci, changeant de composition avec Xeta passant à Breach, tandis que Leaf passait à Skye.

RISE était à l’attaque pendant la première mi-temps, mais d’après le déroulement des rondes, il semblait que C9B était l’équipe attaquante. C9 était contrôlé mais agressif quand il le fallait, ce pour quoi il devrait être félicité depuis l’acquisition de Vanity. Xeppaa était un monstre sur Raze, avec un impressionnant 21/4 avec des dégâts moyens par tour de près de 300.

Un Bind avant et arrière permet à C9 de se qualifier pour les Champs

Cloud9 a obtenu sa place dans le premier championnat du monde Valorant de Riot avec une finition acharnée de 13-11 sur Bind. Cette carte n’aurait pas pu être plus proche, la première mi-temps a commencé avec une division 6-6 avec RISE Nation se battant pour leur vie.

RISE a sérieusement mis la pression sur Cloud9, remportant trois des quatre premiers tours, les plaçant dans une excellente position pour envoyer cette série sur une quatrième carte. Malgré la pression exercée sur eux, Cloud9 Blue a persisté dans son plan de match et a remporté quatre matchs de suite. À partir de ce moment-là, c’était à Cloud9 de perdre. Heureusement pour leurs fans, ils ont réussi à s’en sortir à 11-11, remportant les deux tours suivants et réservant leurs vols pour Berlin.