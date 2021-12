Cloud9 remporte le coup d’envoi majeur du HCS Raleigh

Eco, StelluR, Renegade et Penguin ont remporté le championnat HCS Raleigh.

Le premier Major de la saison de Halo Infinite est dans les livres après un week-end d’action palpitant au HCS Raleigh. Les Halo Championship Series aux côtés d’Esports Engine ont produit un événement spectaculaire de haut en bas malgré les premiers contretemps. Plus de 270 équipes du monde entier se sont rendues en Caroline du Nord à la recherche de la gloire ultime.

Le week-end a commencé avec le Pool Play, alors que les équipes qualifiées se sont séparées en quatre groupes, chacun avec quatre équipes. OpTic Gaming, Cloud9, G2 Esports et eUnited ont donné le ton plus tôt ; tous les quatre ont remporté leurs poules sans trop de peine. De l’autre côté, des centaines d’équipes ont enduré l’épuisant Open Bracket dans l’espoir d’atteindre le Championship Bracket.

La liste très appréciée des Sentinelles avait cette tâche ardue, mais la rendait facile. Quatre équipes sont restées dans le mix dimanche soir; eUnited, Cloud9, FaZe Clan et Sentinels. Des mois de préparation et deux jours intenses de compétition ont finalement mis en place une confrontation entre eUnited et Cloud9 pour 140 000 $ USD du prize pool partiellement financé par le crowdfunding de 350 000 $ USD.

Conte de la bande : Cloud9 contre eUnited

L’alignement talentueux de Cloud9 semblait à la limite intouchable du Pool Play au Championship Bracket. Ils sont allés 3-0 dans la poule D – la plus difficile du groupe – ne perdant que deux cartes en cours de route. Le succès de Cloud9 en Pool Play leur a permis de passer au Winner’s Round Two, où ils ont renversé Team WaR 3-0.

À partir de là, StelluR et sa société ont envoyé le Quadrant 3-1 et OpTic dans une série serrée 3-2, mettant en place un match de finale des vainqueurs contre eUnited. C9 s’est encore une fois occupé des affaires, remportant cette série 3-1 pour décrocher son billet pour la grande finale. Eco, StelluR, Penguin et Renegade pouvaient maintenant pousser un soupir de soulagement alors qu’ils attendaient que le chaos du Loser’s Bracket se déroule.

EUnited a aussi bien joué que Cloud9 tout au long du week-end. Après avoir remporté la poule C avec une fiche de 3-0, eUnited a battu Mock-it Esports, Spacestation Gaming et Kansas City Pioneers avant de s’incliner face à Cloud9 lors de la finale du Winner’s Bracket. L’UE a ensuite envoyé une équipe de FaZe Clan enflammée, mettant en place un match revanche entre eux et Cloud9. La victoire d’eUnited les obligeait à remporter deux sets au meilleur des sept contre l’alignement exceptionnel de C9.

Carte 1 : Bizarre dans les rues

Cloud9 s’est imposé au début de la série, éliminant eUnited 2-0 à Oddball on Streets. Le premier tour était plutôt unilatéral. EUnited a fait un effort formidable dans le match deux; les équipes étaient au coude à coude dans les derniers instants du match. Cependant, Cloud9 a récupéré le contrôle du ballon pour remporter la victoire lors du premier match.

Carte 2 : Tueur en recharge

Le deuxième match a amené C9 et EU à Team Slayer, où ils ont échangé des éliminations au début. Renegade et Spartan étaient les héros de leurs équipes respectives. Les deux équipes ont échangé leurs avances en fin de partie, mais Cloud9 a finalement remporté sa deuxième victoire consécutive en Grande Finale 46-45. Un avantage de 3-0 est dangereux dans un match comme Halo, mais eUnited était au pied du mur, face à l’élimination.

Carte 3 : Forteresses en tir réel

Cloud9 a commencé à se séparer d’eUnited lors du troisième match. Renegade et Penguin ont déployé des efforts de 18 et 17 kills, respectivement, alors que Cloud9 contrôlait la carte. C9 a remporté la victoire pour le troisième match consécutif et était à une victoire de devenir les champions du HCS Raleigh.

Carte 4 : CTF sur le Verseau

EUnited ne quitterait pas le tournoi sans se battre. Malgré une chute à 3-0 dans la série, eU l’a ramené en CTF sur Aquarius. Deux captures rapides de drapeaux ont mis Cloud9 dans les cordes. Cependant, ils ont marqué un point au tableau mais n’ont pas réussi à égaliser. Nick a mené la première victoire d’eUnited en Grande Finale avec 28 attaques marquantes. Cloud9 n’obtiendrait pas le blanchissage, et une équipe européenne motivée a cherché à poursuivre sur cette lancée.

Carte 5 : Tueur sur le bazar

Une lueur d’espoir n’a pas suffi à eUnited. StelluR a dominé le match final pour mettre fin au rêve de son adversaire d’un balayage inversé. C9 contrôlait les armes puissantes et le paysage en route vers une victoire 50-37. C’était une performance unilatérale, qui a légitimement valu à Cloud9 le premier HCS Major de l’année.

L’année à venir pour Halo Infinite s’annonce prometteuse et Cloud9 est l’équipe à battre après sa performance à Raleigh.

Classement final



1er : Cloud9 (140 000 $) 2e : eUnited (84 000 $) 3e : FaZe Clan (39 200 $) 4e : Sentinels (19 600 $) 5e/6e : KC Pioneers/OpTic Gaming (9 800 $) 7e/8e : NAVI/Spacestation Gaming (5 600 $) 9e- 12 : Quadrant, G2 Esports, Team WaR, Acend (2 800 $) Du 13 au 16 : The Guard, Built By Gamers, Status Quo, Unsigned Talent (1 820 $)

Journal des séries de supports du vainqueur du championnat

Premier tour

Sentinels sur les garçons 3-0 XSET sur The Guard 3-2 Team War sur Divine Mind 3-0 Les chefs sur BLVKHVND 3-0 Acend sur Status Quo 3-0 Construit par les joueurs sur Oxygen Esports 3-2 Mock-it Esports sur Bing froid 3-1

Deuxième round

OpTic Gaming sur Sentinels 3-0 FaZe Clan sur XSET 3-0 Cloud9 sur Team WaR 3-0 Quadrant sur The Chiefs 3-0 Acend sur G2 Esports 3-0 Kansas City Pioneers sur Built By Gamers 3-0 EUnited sur Mock-it Esports 3-0 Spacestation Gaming sur NAVI 3-1

Troisième tour

OpTic Gaming sur FaZe Clan 3-1 Cloud9 sur Quadrant 3-1 Kansas City Pioneers sur Acend 3-0 EUnited sur Spacestation Gaming 3-0

Quatrième manche (Demi-finales du vainqueur)

Cloud9 sur Optic Gaming 3-2 EUnited sur Kansas City Pioneers 3-1

Finale des vainqueurs

Journal de la série Championship Loser’s Bracket

Premier tour

WARZ sur The Boys 3-0 The Guard sur Falling Esports 3-1 ExiLe Gaming sur Divine Mind 3-0 Aspyre Astra sur BLVKHVND 3-0 Status Quo sur VANDYL 3-2 Oxygen Esports sur Solaris 3-1 Talent non signé sur Bing Chilling 3 -0 G1 Esports contre Footfungus792 3-0

Deuxième round

NAVI sur WARZ 3-0 The Guard sur Mock-it Esports 3-1 Construit par les joueurs sur ExiLe Gaming 3-0 G2 Esports sur Aspyre Astra 3-0 Status Quo sur The Chiefs 3-1 Team War sur Oxygen Esports 3-0 Non signé Talent sur XSET 3-0 Sentinelles sur G1 Esports 3-0

Troisième tour

NAVI sur The Guard 3-2 G2 Esports sur Built By Gamers 3-0 Team War sur Status Quo 3-1 Sentinels sur Unsigned Talent 3-0

Quatrième tour

NAVI sur Quadrant 3-2 FaZe Clan sur G2 Esports 3-2 Spacestation Gaming sur Team WaR 3-1 Sentinels sur Acend 3-1

Cinquième tour

FaZe Clan sur NAVI 3-0 Sentinelles sur Spacestation Gaming 3-0

Sixième tour

FaZe Clan contre Kansas City Pioneers 3-2 Sentinels contre OpTic Gaming 3-2

Septième tour (Demi-finales des perdants)

FaZe Clan sur Sentinelles 3-1

Huitième ronde (finale des perdants)

eUnited contre FaZe Clan 3-2

Grande Finale

Image caractéristique : HCS