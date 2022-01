Cloud9 reste invaincu, gagne HCS Pro Series 1

Cloud9 remporte sa deuxième victoire consécutive en tournoi dans les Halo Championship Series.

La compétition Halo Infinite est en plein essor au début de la saison, et le totem a déjà pris forme après le premier Major hors ligne de l’année. À deux semaines du HCS Raleigh, le premier événement en ligne important de la saison a présenté la crème de la crème. Seize équipes ont obtenu le droit de participer au premier Halo Championship Series (HCS) Pro Series après le Kickoff Major et les HCS Open Series qui ont suivi.

Cloud9 étaient les meilleurs chiens des listes participantes après leur impressionnante victoire à Raleigh, en Caroline du Nord, le mois dernier. Parmi les autres participants figuraient les doubles gagnants en ligne OpTic Gaming et Sentinels aux côtés des meilleures équipes non partenaires, Built By Gamers et Complexity Gaming. Les équipes qualifiées se sont divisées en un groupe à double élimination, où l’objectif ultime était de terminer parmi les huit premiers.

Cependant, un seul pouvait s’appeler les champions de la série HCS Pro. Voyons comment le tournoi choquant à sens unique s’est déroulé au cours de plusieurs heures de jeu intense.

Conte de la bande : Cloud9 contre FaZe Clan

Le champ empilé de la série HCS Pro a vu les équipes d’élite de Halo s’affronter dans une parenthèse épuisante. Cloud9 et FaZe Clan ont finalement trouvé leur chemin vers la grande finale du côté du gagnant et du perdant, respectivement. Comme prévu, Cloud9 a mis la main à la pâte dans ce tournoi et a envoyé EXO, G2 Esports, Sentinels et FaZe Clan dans la cour des perdants sans laisser tomber une carte. Il semblait que toutes les équipes jouaient simplement pour la deuxième place après la clinique de Cloud9.

FaZe Clan avait l’air fort au début; ils ont mis Complexity, Kansas City Pioneers et eUnited dans la barre des perdants avant de s’incliner 3-0 face à Cloud9. Snip3down et la compagnie n’avaient besoin que d’une victoire dans la finale des perdants pour organiser un match revanche avec Cloud9. FaZe a finalement envoyé eUnited emballer 3-0 dans la foulée d’un fascinant jeu de grappin Snip3down, offrant aux fans le match revanche que tout le monde voulait voir.

Cloud9 triomphe 3-0 sur FaZe

Il est sûr de dire que Cloud9 était le grand favori avant même la révélation du support. FaZe Clan avait une tâche ardue, qui a commencé sur Streets Strongholds. Cloud9 avait l’air excellent dans le match d’ouverture sur les épaules de la performance de 20 kills de StelluR. L’alignement de C9 a remporté une victoire de 250-161 sur FaZe Clan, Renegade, Eco et Penguin contribuant chacun à 17 victoires pour prendre la tête de la série.

Le deuxième match a amené Cloud9 et FaZe Clan à Recharge Slayer, où, comme indiqué lors de l’émission, C9 a enregistré un taux de victoire de 78%. Malgré cette statistique, FaZe Clan a fait du deuxième match une affaire fascinante. Les deux équipes ont échangé des avances jusqu’aux derniers instants lorsque Cloud9 a surmonté un déficit de quatre éliminations pour gagner 50-48. Une fois de plus, StelluR avait l’air exceptionnel, avec 16 autres attaques décisives avant le troisième match.

Tout se résumait à Capture The Flag on Bazaar; FaZe Clan avait besoin d’un coup de pouce pour rester dans la série. FaZe a obtenu une capture de drapeau tôt moins de deux minutes après le début du match et a conservé une avance inconfortable. Les Raleigh Champs ont riposté, obtenant deux captures de drapeau consécutives – une avec moins d’une minute à jouer. Cloud9 a finalement remporté le match 2-1 tandis que Renegade, StelluR et Eco ont combiné pour 30 kills.

Résultats finaux

1er : Cloud9 2ème : FaZe Clan 3ème : eUnited 4ème : Sentinels 5ème/6ème : Oxygen Esports/Construit par les joueurs 7ème/8ème : Kansas City Pioneers/Spacestation Gaming 9ème-12ème : Team WaR, G1, OpTic Gaming, G2 Esports 13ème-16ème : Complexité, EXO Esports, Falling Esports, Talent non signé

La prochaine étape de la saison HCS Halo Infinite amène les huit meilleures équipes ci-dessus à la finale le 13 janvier. Assurez-vous de marquer vos calendriers pour voir si Cloud9 peut continuer cette course impressionnante ou si une autre équipe peut conquérir Renegade, StelluR, Eco et Penguin .

