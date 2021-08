Cloudflare a vu une attaque DDoS massive à 17,2 millions de RPS

in

Vendredi, le fournisseur de réseau Cloudflare a expliqué comment il a atténué une attaque DDoS record de 17,2 millions de requêtes par seconde (rps). Cela s’est produit plus tôt cet été et était trois fois plus important que toute attaque précédente dont Cloudflare est au courant.

DDoS volumétrique

À titre de comparaison, Cloudflare a déclaré qu’au deuxième trimestre 2021, il avait servi en moyenne plus de 25 millions de requêtes HTTP par seconde. Cette attaque DDoS a atteint 68% de ce trafic. Cette attaque, ainsi que d’autres, ont été automatiquement détectées et atténuées grâce aux systèmes de protection DDoS de périphérie autonomes de l’entreprise.

L’attaque provenait d’un botnet avec plus de 20 000 nœuds dans 125 pays. La cible était un client Cloudflare dans le secteur financier. Environ 15 % du botnet provenait d’Indonésie et 17 % d’Inde et du Brésil réunis. Ce botnet avait été détecté deux fois au cours des dernières semaines. La semaine dernière, il a ciblé un autre client Cloudflare avec une attaque DDoS de 8 millions de rps.