Cloudflare montre comment il mettra fin aux CAPTCHA détestés pour toujours | La technologie

Y a-t-il quelque chose de plus détesté sur Internet que les CAPTCHA modernes? Selon Cloudflare, l’humanité perd 500 ans par jour à résoudre les CAPTCHA. Il est temps de les achever.

Vous avez sûrement dû résoudre quelque chose de similaire des dizaines de fois: vous entrez sur un site Web, essayez de télécharger quelque chose ou d’afficher un document PDF, et une fenêtre apparaît avec des cases où il faut toucher les bus, les passages piétons ou les foutus feux de signalisation.

Et pas une fois, mais jusqu’à 5 ou 6 fois. Si vous faites une erreur parce qu’une image est floue, recommencez. Ils sont le CAPTCHA détesté, qui sont utilisés pour le Web ou le service Internet sait que vous êtes une personne et non un robot essayer d’accéder au contenu.

Avant, il suffisait d’écrire certains nombres ou mots, mais l’intelligence artificielle est devenue si intelligente qu’elle peut désormais résoudre ces CAPTCHA. C’est pourquoi maintenant ceux que vous devez toucher sur les objets sont utilisés, mais ils sont incroyablement ennuyeux et ennuyeux.

Certains sites Web éliminent les CAPTCHA en offrant une option de connexion, mais si vous devez vous identifier avec votre compte de messagerie, votre empreinte digitale ou votre visage, la confidentialité et l’anonymat sont en question.

Cloudflare, le service Internet populaire célèbre pour son DNS privé et sécurisé que de nombreuses personnes utilisent à la place de Google, propose une solution simple, rapide et privée: une technologie qui appelle Certification de personnalité cryptographique. En termes plus simples: montrez que vous êtes humain, sans révéler à quel point vous êtes humain.

Cela nécessite un périphérique matériel. Pour le moment, cela ne fonctionne qu’avec les clés de sécurité YubiKeys, les clés HyperFIDO et les clés Thetis FIDO U2F, mais à l’avenir, il fonctionnera avec n’importe quelle clé FIDO, ainsi qu’avec un simple mobile.

Actuellement, ces clés de sécurité sont utilisées pour vous identifier sur les sites sans utiliser de mot de passe. Mais Cloudflare les utilise pour supprimer les CAPTCHA.

Ces touches ont un capteur tactile ou un bouton, et c’est ce qui est utilisé pour montrer que vous êtes un humain. Ils sont en vente sur Amazon avec des prix à partir de 35 euros.

En utilisant un logiciel appelé Certification de personnalité cryptographiqueLorsqu’un CAPTCHA apparaît à l’écran, insérez simplement l’une de ces touches dans le PC ou le mobile et appuyez sur le bouton ou le capteur.

Le CAPTCHA vous reconnaîtra en tant qu’humain, à la différence que il n’enregistre pas l’adresse IP ni aucun type de données personnelles. Il ne reçoit qu’une chaîne de données indiquant que vous avez appuyé sur un bouton ou un capteur, mais sans rien indiquer d’autre.

Ce n’est pas un système parfait, car comme l’explique The Verge, certains experts disent que un mécanisme pourrait être fait pour que le bot appuie sur un bouton sur une clé de sécurité quand le CAPTCHA le demande. Mais cela facilitera la vie des humains.

À l’heure actuelle, cette technologie fonctionne déjà sur certains sites Web nord-américains. Si vous possédez l’une de ces clés, vous pouvez l’essayer dès maintenant sur le site Web de test que Cloudflare a préparé.