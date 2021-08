Cloudflare ne peut pas faire de profit malgré une croissance et une capitalisation boursières énormes

La croissance des ventes est agréable, mais à un moment donné, elle doit se traduire par des bénéfices réels ou au moins par des flux de trésorerie positifs. De plus, avec une valeur marchande de 37 milliards de dollars, les investisseurs voudront à un moment donné en avoir pour leur argent. C’est le dilemme Cloudflare (NASDAQ :RAPPORTER) se trouve actuellement à la suite de la publication de son rapport sur les résultats du deuxième trimestre.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

L’essentiel est que le stock NET survivra jusqu’à ce qu’il puisse afficher des résultats positifs sur le résultat final.

Gardez à l’esprit qu’au 6 août, lorsque l’action NET a clôturé à 118.82 $ par action, elle est maintenant en hausse de 81,3% par rapport à un creux de 65,55 $ le 13 mai. En d’autres termes, Cloudflare a gagné plus de 16,5 milliards de dollars en valeur marchande dans l’espace. de deux mois et demi à 36,9 milliards de dollars.

En raison de cette croissance exemplaire, le marché s’attendait à des chiffres superlatifs.

Où en sont les choses au deuxième trimestre pour Cloudflare

Le problème, à mon avis, est que la société de services de plate-forme cloud doit afficher plus qu’une simple croissance des revenus.

Les ventes au deuxième trimestre ont augmenté de 53 % d’une année sur l’autre (YOY) à 152 millions de dollars. De plus, ce chiffre était de 10,35 % par rapport aux ventes du premier trimestre précédent de 138,1 millions de dollars. Cependant, ses dépenses sont tout simplement trop élevées.

Malgré un bénéfice brut de 77%, supérieur à celui de l’année dernière, ses dépenses d’exploitation étaient si élevées qu’il a perdu 35,5 millions de dollars et 7,3 millions de dollars sur une base non conforme aux PCGR. Cependant, ce montant était inférieur aux 9,6 millions de dollars de l’année dernière, et cette année, il a généré des revenus beaucoup plus élevés. Alors, les choses s’inversent petit à petit.

Malheureusement, Cloudflare n’a toujours pas été en mesure de générer un flux de trésorerie disponible (FCF) positif. Cela ne me dérangerait pas des pertes si la société produisait réellement des bénéfices FCF. Mais ce trimestre, le FCF était négatif de 9,8 millions de dollars, soit 6% du chiffre d’affaires total, contre moins 20,2 millions de dollars, ou 20% du chiffre d’affaires total, au deuxième trimestre 2020. En d’autres termes, ses marges de FCF se sont améliorées, tout en restant négatives.

À un moment donné, il doit y avoir un point d’inflexion vers des bénéfices positifs et un flux de trésorerie disponible positif. Cependant, le 5 août, Cloudflare a déclaré qu’il s’attend à ce que 2021 affiche une perte non conforme aux PCGR de 28 à 24 millions de dollars sur des revenus pouvant atteindre 633 millions de dollars. C’est la même que sa perspective précédente.

Par exemple, la perte non conforme aux PCGR du premier trimestre était de 9,3 millions de dollars, portant la perte totale non conforme aux PCGR au premier semestre à 16,6 millions de dollars. Par conséquent, des prévisions non-GAAP négatives de 28 à 24 millions de dollars impliquent que Cloudflare s’attend à perdre 7,3 à 11,3 millions de dollars au second semestre. Ce n’est pas bon pour une action à si grande capitalisation.

Que faire avec le stock NET

Mon point de vue est que le stock NET est susceptible de chuter à partir d’ici. Vous ne pouvez pas avoir une société à flux de trésorerie disponible négatif avec une valeur marchande de 37,1 milliards de dollars qui a presque doublé en valeur. Je prévois une baisse d’au moins 30% à 40% du stock NET jusqu’à ce qu’il devienne FCF positif. Cela place sa valeur entre 71,29 $ et 83,17 $ par action, contre 118.82 $ au 5 août.

Les analystes sell-side ont tendance à être d’accord avec moi. Par exemple, Yahoo! Finance, qui utilise des enquêtes de données de Réfinitif, indique que 15 analystes ont un objectif de cours moyen de 100,73 $. La même chose est vraie avec TipRanks, où ils rapportent que 12 analystes ont un objectif moyen de 100,70 $. En général, ils ne sont pas aussi négatifs que moi, mais d’un autre côté, ces analystes pensent toujours que le stock NET est trop élevé.

Cependant, ne soyons pas trop négatifs ici. Par exemple, les analystes interrogés par Seeking Alpha ont un objectif de chiffre d’affaires moyen de 818,47 $ pour 2022. Cela représente un autre gain de 29% des ventes. Cela pourrait facilement être suffisant pour que l’entreprise rende le résultat net FCF et non-GAAP positif.

Si cela se produit, alors peut-être que le cours de l’action d’aujourd’hui peut durer. Mais pour le moment, les investisseurs devraient adopter une attitude attentiste sur les actions NET.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.