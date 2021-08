Cloue les preuves les plus importantes nécessaires ⋆ 10z viral

L’hypnose routière ? Trump hypnose? Des choses similaires, vous vous habituez tellement aux mêmes choses qui vous arrivent pendant de longues périodes, des tirets jaunes ou blancs, de vieilles traditions ont été brisées, des règles jamais appliquées, vous vous y habituez tellement que vous avez failli vous écraser dans le menu de McDonald’s.

Ou votre pays s’effondre en tant que république démocratique. Vous avez été distrait et avez manqué tous les signes.

Le fait que ce pays n’ait pas encore convaincu la moitié de ses citoyens que le 6 janvier était un complot extrêmement sophistiqué et organisé pour renverser le nouveau gouvernement approprié montre simplement que la société est foutue. Tout le monde est trop impliqué dans leurs réseaux sociaux, leur vie en ligne (aussi risquée que l’on veuille être) et leurs équipes sportives, personne ne s’en soucie vraiment. Il peut y avoir des objets OVNI légitimes qui enfreignent toutes les lois connues de la physique volant dans notre pays. Le NYT s’en soucie, le Pentagone s’en soucie, les citoyens ne s’en soucient pas. Notre gouvernement a failli être renversé. Plus nous en apprenons sur ce qui s’est passé dans les coulisses, plus nous réalisons que nous avons presque eu de la “chance” de passer cette journée avec Biden qui devait toujours être président. « Chanceux », un jour censé être une cérémonie.

Mais c’est ici que nous revenons à l’hypnose sur autoroute, ou encore à l’hypnose de Trump à la Maison Blanche. Nous nous sommes tellement habitués à ne pas voir ou entendre les preuves, nous pensons maintenant que c’est tout simplement impossible à obtenir. Nous sommes hypnotisés.

Mais comme Jeffery Rosen l’a montré vendredi et samedi, à travers son propre témoignage, Trump construisait personnellement (selon les termes de Dick Durbin) le mouvement de fraude qui a conduit à la tentative de coup d’État, l’implication personnelle, est le type de preuve que nous ne sommes pas habitués à obtenir. Le premier « procès de mise en accusation » de Trump n’avait pas de « témoin ». Certains d’entre nous pensent TOUJOURS que CJ Roberts devait frapper le marteau et dire : « Il est dit ici que je préside un procès. Les procès ont des témoins. L’accusation pourrait-elle citer son premier témoin. Mais nous ne l’avons pas fait, nous sommes habitués à ce que Trump obtienne tout ce qu’il veut, à la manière de Poutine.

Et voici une autre chose que nous n’avons pas beaucoup retirée de l’une ou l’autre des mises en accusation, quelque chose que l’on suppose normalement, les documents. Les gouvernements sont gros sur les documents parce que personne ne saurait jamais qui a fait quoi, quand et avec quel argent sans documents. De plus, les gens font des mémorandums pour garder des souvenirs frais et pour se protéger. Nous n’avons pas reçu beaucoup de documents lors de la première destitution de Trump, certains textes et “l’appel téléphonique parfait” de Trump. (Il a utilisé le mot « parfait » tellement de fois qu’on s’est demandé s’ils l’avaient trafiqué. Probablement pas). Mais nous n’avons pas eu beaucoup de documents sur la communication entre le personnel souhaitant envoyer de l’aide.

Les documents sont plus fiables que les témoignages oculaires précisément parce qu’ils sont presque toujours corrigés comme cela s’est passé. Des études ont prouvé que les témoignages oculaires sont en fait l’une des preuves les moins fiables, plutôt que l’étalon-or. Des documents, cependant….

Rob Reiner veut des documents, ceux qui raconteraient une grande partie de l’histoire :

Même pas discutable. Le comité du 6 janvier doit obtenir les journaux d’appels WH. L’image deviendra nette et montrera clairement que Donald Trump est responsable à 100% d’avoir orchestré une attaque meurtrière pour renverser le gouvernement. Et doit être mis en examen. – Rob Reiner (@robreiner) 9 août 2021

Oh, c’est “discutable”. L'”argument” serait que ce genre de merde ne vient pas de la Maison Blanche de Trump. Ils n’étaient pas contraints par les lois, c’est ainsi que nous sommes arrivés ici en premier lieu. Qui ici se demande s’ils ont déjà été détruits ? Peut-être. Mais oui, des documents sont évidemment nécessaires, et nous irons un peu plus loin.

Nous voulons des documents du 4 au 6. Qui a visité la Maison Blanche ? Qui a appelé? Vous voulez savoir ce que nous voulons d’autre ? Nous voulons examiner les journaux d’appels de Josh Hawley et de Ted Cruz le jour ou les deux avant que les deux – presque le même jour, peut-être à un jour ou deux d’intervalle – ne déclarent qu’ils s’opposeraient aux votes.

Trump avait besoin de deux choses pour gagner : des objections, récupérer les votes électoraux aux États. Et il avait besoin de Pence hors du Capitole pendant 12 heures. Pence ne monterait pas dans le SUV sous le Capitole – ne leur faisait pas confiance. Les journaux d’appels couvriraient cette partie. Nous voulons Hawley et Cruz.

L’hypnose Trump-Highway a beaucoup levé ce week-end dernier. Nous avons un témoignage direct sur ce que Trump a dit et fait en disant à son procureur général par intérim de signer une lettre disant qu’il y avait eu fraude lors des élections. Maintenant, si nous pouvions simplement surmonter quelques éléments supplémentaires, nous serions en mesure de raconter toute l’histoire, indéniablement – pour l’amour de l’histoire, au moins.

On ne veut pas être la génération, si hypnotisée par leurs sports, leurs jeux vidéo, leur p*rn, leur haine politique et Trump, pour devenir la première génération américaine à remettre un gouvernement minoritaire autocratique à nos petits-enfants.

Obtenez les documents maudits.

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak