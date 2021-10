CLOV Stock a plusieurs catalyseurs qui convergent pour le faire avancer

Voici une opportunité rare pour vous. Un « assureur Medicare Advantage de nouvelle génération », Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) opère dans un marché à fort potentiel, offrant un accès aux soins de santé aux personnes âgées et à d’autres groupes démographiques de patients. Pourtant, l’action CLOV se négocie à un prix étonnamment bas.

Source : Shutterstock

Actuellement, ce titre a atterri doucement à un niveau de support solide. Ainsi, cela pourrait valoir la peine de placer votre capital dans des actions Clover Health uniquement sur la base de considérations techniques.

Cependant, il y a aussi plus à l’histoire ici. Bien sûr, le stock de CLOV peut être classé comme un stock de mèmes, mais Clover Health mérite l’attention des commerçants en tant qu’entreprise à valeur ajoutée.

Dans l’ensemble, cette entreprise fournit un service crucial dans un système de santé autrement difficile. Avec cela, vous pouvez vous sentir bien à l’idée de faire un investissement – et pas seulement en raison du potentiel de profit.

Un regard plus attentif sur le stock de CLOV

Plus tôt cette année, un certain nombre de fonctionnalités ont fait du stock CLOV un bon candidat pour le short-squeeze. Ceux-ci comprenaient le faible cours de l’action, le volume de transactions relativement faible (avant la compression) et le fait qu’il ne s’agit pas d’une action de premier ordre.

La confluence de ces facteurs semble attirer Reddit les commerçants. En conséquence, les actions sont passées de 8 $ à 28 $ début juin.

Malheureusement pour les gens qui ont chassé les actions CLOV près de 28 $, le prix a chuté au cours des mois suivants. Mais la bonne nouvelle est qu’il existe maintenant une opportunité d’entrer dans ce nom à un niveau d’achat privilégié.

Avec l’atterrissage récent des actions à 7 $ et le changement, les investisseurs peuvent regarder en arrière et observer comment le marché a eu tendance à fournir un soutien à ce niveau de prix. Il y a des preuves de cela en mars, avril et mai. À plusieurs reprises, les vendeurs n’ont tout simplement pas pu ramener les actions en dessous du niveau de 7 $.

Par conséquent, ce choix peut être l’occasion de fléchir vos muscles d’investisseur à contre-courant avant le début du prochain rallye.

Élargir les soins pour les patients

Il n’est pas exact à 100% de dire que tous les clients de Clover Health sont des personnes âgées à la recherche d’une assurance maladie abordable. Pourtant, cela semble être la cible démographique principale de l’entreprise.

Clover Health aide les seniors américains et leurs médecins avec sa plateforme logicielle phare, Clover Assistant. Avec cette plate-forme, la société cherche à fournir aux patients des plans de soins de santé très abordables, tout en «autonomisant les médecins» avec des données de patients potentiellement vitales.

Sans aucun doute, Clover Assistant a contribué à augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise. Au cours du deuxième trimestre 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 412 millions de dollars. Cela représente une énorme augmentation de 140% d’une année sur l’autre (YOY).

Mais il y a aussi d’autres bonnes nouvelles. Tout récemment, Clover Health a révélé que les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) avaient “approuvé l’expansion de la zone de service de l’entreprise pour opérer dans 101 nouveaux comtés”. La couverture élargie commencera le 1er janvier 2022 et inclura des parties du New Jersey, de la Géorgie, du Texas et d’ailleurs.

Une réponse essentielle au Covid-19

Au total, la zone de couverture totale de Clover pour ses plans Medicare Advantage devrait comprendre 209 comtés dans neuf États américains différents. Cette couverture régionale plus large est excellente. Cependant, il y a encore plus à célébrer pour les parties prenantes du stock de CLOV.

Récemment, Clover Health a révélé qu’elle fournirait des vaccins à domicile contre le Covid-19. Cela pourrait être une véritable bouée de sauvetage pour les patients confinés à domicile, dont certains pourraient autrement ne pas avoir un accès pratique aux vaccins.

Afin de mettre en œuvre ce programme, l’entreprise s’est associée à une plateforme de logistique et de services de soins de santé. MedArrive. Ensemble, les deux sociétés lanceront le programme de vaccination dans le New Jersey.

Kumar Dharmarajan, directeur médical adjoint de la société, a clarifié les avantages extraordinaires de ce programme de vaccination à domicile.

«Ce service permet à nos membres les plus vulnérables d’obtenir des soins essentiels de la manière la plus rapide et la plus pratique possible, ce qui, selon nous, améliorera en fin de compte leur qualité de vie, réduira les hospitalisations et réduira les coûts des soins de santé.»

L’essentiel sur le stock de CLOV

Avec l’action CLOV qui se négocie actuellement entre 7 $ et 8 $, considérez-la comme une opportunité.

Bien sûr, la foule à court terme de Reddit pourrait propulser le cours de l’action Clover Health dans les 20 $. Tout aussi important, cependant, l’entreprise fournit également des services essentiels à de nombreuses personnes âgées du pays.

Pour moi, cela fait de CLOV un investissement que vous pouvez posséder avec fierté à long terme.

RAPPORT GRATUIT: 17 Reddit Penny Stocks à acheter maintenant

Thomas Yeung est un expert lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités de croissance rapide sur Reddit. Il a recommandé Dogecoin avant qu’il ne monte en flèche à plus de 8 000 %, Ripple avant qu’il ne s’envole de plus de 480% et Cardano avant qu’il ne monte en flèche de 460%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 17 de ses penny stocks Reddit préférés. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici!

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.