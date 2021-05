Clov Stock: Après avoir vérifié son état de santé, les choses ne semblent pas bonnes

Investissements Clover Health (NASDAQ:CLOV) est une entreprise du secteur de la santé qui a subi une sorte de crise cardiaque – ou plus exactement, une grave crise de vendeur à découvert. Cette société est devenue publique via une fusion avec une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) en janvier, mais cela a été un peu cahoteux pour CLOV stock depuis.

En général, j’ai une opinion sans faille sur les SPAC; Je ne les aime pas. Pourquoi? Ils sont souvent surévalués et ont tendance à présenter des projections financières trop optimistes. Ils sont également souvent motivés par l’enthousiasme, ce qui conduit à une flambée du cours des actions sans aucune substance réelle derrière elle. Lorsque cet enthousiasme s’estompe, les SPAC tombent souvent en panne. Leurs prix se dégonflent comme un ballon perdant de l’air trop vite.

Alors, ceci à l’esprit, y a-t-il quelque chose qui rend le stock CLOV différent? Voici ce que vous devez savoir sur Clover Health et son stock.

Clov Stock: ce qui monte doit descendre

Si vous avez acheté des actions CLOV au début de 2021 et que vous les détenez toujours, vous connaissez la mauvaise nouvelle. Ce nom a perdu environ 50% de sa valeur, passant d’un prix d’environ 15 $ en janvier à un prix d’ouverture de 7,59 $ le 17 mai. De retour le 4 janvier, CLOV a atteint son sommet de 52 semaines à 17,45 $. De plus, d’octobre à décembre, le titre avait bondi de près de 70%.

La plupart des SPAC suivent un modèle. Ils vont plus haut sur la spéculation et les attentes, puis perdent une part importante de leur valeur perçue lorsque la logique revient sur le marché. Si ce schéma était toujours correct et répété, les investisseurs pourraient facilement obtenir de bons rendements en investissant tôt dans les SPAC. Mais je ne suggère pas aux investisseurs de faire cela. Après tout, les SPAC ne sont pas pour tout le monde en raison de leur nature spéculative.

Je veux plutôt dire que même après une forte vente des SPAC – et des actions CLOV en particulier – les fondamentaux sous-jacents doivent encore être examinés. C’est parce que les fondamentaux fourniront les raisons de tout modèle de retour du cours de l’action. L’enthousiasme mis à part, cela vous dira si vous devez vous en tenir à CLOV ou non.

La vente à découvert a provoqué la vente

Il semble cependant qu’il y ait peu de raisons de s’en tenir à CLOV. Début février, Hindenburg Research a fait état d’allégations très graves. Le rapport s’intitulait «Clover Health: Comment le« roi des SPAC »a attiré les investisseurs de détail dans une entreprise en faillite face à une enquête active et non divulguée du ministère de la Justice.» Certaines des principales causes d’alarme dans la recherche étaient les suivantes:

«De manière critique, Clover n’a pas révélé que son modèle commercial et son offre logicielle, appelée Clover Assistant, font l’objet d’une enquête active de la part du ministère de la Justice (DOJ), qui enquête sur au moins 12 problèmes allant des pots-de-vin aux pratiques de marketing en passant par un tiers non divulgué. -parties, selon une demande d’enquête civile (similaire à une assignation à comparaître) que nous avons obtenue. » «Clover affirme que sa technologie de pointe alimente la croissance de ses ventes. Nous avons constaté qu’une grande partie des ventes de Clover sont tirées par un accord majeur non divulgué avec des parties liées et par un marketing trompeur ciblant les personnes âgées. ” «Clover prétend que son logiciel« ravit »les médecins, mais selon les médecins et anciens employés que nous avons interrogés, ils l’utilisent parce que Clover les paie davantage pour l’utiliser. Les médecins sont payés 200 $ par visite pour utiliser le logiciel, soit le double du taux de remboursement normal pour une visite Medicare. »

Bien sûr, ce sont tous d’énormes drapeaux rouges contre le stock de CLOV. Tout d’abord, d’un point de vue éthique, toute fausse déclaration visant à tromper les investisseurs sur les véritables fondamentaux des perspectives commerciales de Clover est inacceptable. Cette fausse déclaration est également un motif de poursuites judiciaires contre l’entreprise. En tant que tel, il est préférable d’attendre le résultat de cette enquête du DOJ.

Certes, le stock CLOV a été mentionné sur Reddit des forums comme r / WallStreetBets un peu. Il y a eu des tentatives pour manipuler le cours de son action sur la base d’estimations et de rapports courts. Mais c’est aussi un jeu très dangereux. Il serait sage d’éviter les investisseurs prudents.

Qu’en est-il des fondamentaux de CLOV Stock?

Alors, avec cette affaire du DOJ toujours en cours, y a-t-il des raisons d’aimer le stock CLOV?

Bref, je ne pense pas. Par exemple, le 8-K soumis par la société début janvier met en évidence deux autres inconvénients majeurs.

Premièrement, Clover a un déficit d’actionnaires, également appelé «valeur comptable négative» ou «fonds propres négatifs». Cela montre que l’entreprise a plus de passifs que d’actifs, ce qui n’est pas positif.

Le déficit des actionnaires de Clover est passé à -617,1 millions de dollars en 2020, contre -488,5 millions de dollars en 2019. De plus, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont affiché une perte nette de 136,3 millions de dollars en 2020, contre une perte de 363,7 millions de dollars en 2019.

En plus de cela, cependant, Clover a apporté aux investisseurs une dilution importante des actions via l’accord de regroupement. Ce n’est pas non plus positif pour la valeur intrinsèque de l’action. Donc, avec les pertes nettes pour le moment, je ne peux pas être optimiste quant à la valorisation de l’action CLOV.

Est-il temps d’être défensif en matière d’investissement?

Enfin, il y a un autre facteur important à mentionner ici: la récente vente d’actions américaines.

Les préoccupations concernant les pressions inflationnistes dans l’économie au sens large et les prises de bénéfices alors que les principaux indices boursiers étaient à des niveaux records peuvent indiquer une rotation du capital vers des actions de valeur plus sûres plutôt que des actions de croissance. Avec ce changement de stratégie d’investissement pour les investisseurs institutionnels et individuels, il est peut-être temps de choisir des noms qui rapportent des dividendes ou qui sont dans des secteurs défensifs.

Bien que la santé soit un secteur défensif, toutes les actions de l’espace ne sont pas considérées comme défensives en raison de leurs fondamentaux qualitatifs. Malheureusement pour le stock CLOV, il ne peut pas être considéré comme défensif. Au lieu de cela, il est spéculatif et en proie à des problèmes.

Donc, jusqu’à ce que les bénéfices montrent beaucoup de progrès ici, j’éviterais complètement CLOV pour le moment.

