CLOV Stock: Clover Health est coincé dans son lit après un quatrième trimestre médiocre

Le 1er mars, Santé du trèfle (NASDAQ:CLOV) a affiché des pertes et des résultats médiocres pour le trimestre et l’année se terminant le 31 décembre 2020. En conséquence, le stock de CLOV est malade au lit, ayant chuté de 8% le mois dernier. À 7,21 $ au moment de la publication, l’action est en baisse de près de 55% par rapport à 15,90 $ le 8 janvier lorsqu’elle a commencé à se négocier après sa fusion avec la SPAC (société d’acquisition à usage spécial).

Ne vous attendez pas à ce que cette situation change radicalement à tout moment dans un proche avenir. Autrement dit, le stock de CLOV est bloqué jusqu’à ce qu’il y ait au moins quelques perspectives de profits potentiels chez cet assureur Medicare Advantage.

De plus, étant donné que Clover a des capitaux propres négatifs sur son bilan, on craint de plus en plus qu’il ne soit pas suffisamment capitalisé pour faire face aux pertes prévues. Cela pourrait également peser sur le stock.

Pertes financières malgré un ratio MCR positif

La bonne nouvelle est que le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de Clover Health a augmenté de 45,6% d’une année sur l’autre, malgré les effets de Covid-19 sur ses activités. La mauvaise nouvelle est que sa perte nette au quatrième trimestre est passée à 81,6 millions de dollars, contre 78,7 millions de dollars l’an dernier. Cependant, en 2020, la société a perdu 91,6 millions de dollars, bien mieux que les 316 millions de dollars de pertes en 20119.

De plus, les chiffres de son BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) étaient également médiocres. Cela reflète le niveau de trésorerie de son activité d’assurance maladie, même si elle omet les paiements obligatoires d’intérêts et d’impôts. Les pertes du BAIIA ajusté étaient de 63,4 millions de dollars au T4 et de 74,4 millions de dollars pour l’ensemble de 2020. Néanmoins, les pertes de 2020 montrent encore une nette amélioration par rapport aux 175,5 millions de dollars de pertes en 2019.

Un point positif est le fait que Clover Health a maintenant un ratio de soins médicaux (MCR) meilleur que prévu. Ce ratio prend en compte le total des frais de sinistres médicaux nets engagés par les primes acquises. C’est un peu comme le ratio combiné utilisé par les sociétés de biens et de dommages. L’essentiel est que tout ratio inférieur à 100% implique que l’activité d’assurance peut être rentable. Le MCR n’inclut pas les frais de vente comme le ratio combiné.

Par exemple, Clover a déclaré que son MCR GAAP déclaré était de 109,3% pour le trimestre et de 88,7% pour l’année. Le chiffre annuel était bien meilleur que le ratio de 98,6% pour 2019. Cela implique que Clover Health garde ses frais de sinistres sous contrôle par rapport à ses revenus de primes.

C’est la seule bonne nouvelle. Le MCR indique que l’entreprise sera rentable. Il y a des couches de dépenses en plus de cela, y compris les frais de vente, généraux et administratifs, ainsi que les frais de financement, les taxes et les charges extraordinaires. C’est pourquoi Clover a des pertes mais MCR montre une rentabilité.

Problèmes avec sa base de capital

À l’heure actuelle, Clover Health a une équité négative. On s’attend à ce qu’il continue d’accumuler de nouvelles pertes au cours des prochaines années. Je l’ai souligné dans mon dernier article sur Clover Health, car le stock ne devrait pas augmenter avec cette prévision.

Ces pertes pourraient entraîner des problèmes avec la base de capital. Par exemple, Clover Health ne disposait que de 151 millions de dollars en espèces au 31 décembre et de 568,3 millions de dollars en capitaux propres. En fait, ce solde négatif des capitaux propres s’est aggravé de 80 millions de dollars ou 16,3% en 2020. C’est ce qui se passe lorsque votre entreprise d’assurance demeure non rentable.

De plus, les 151 millions de dollars en espèces ne peuvent pas supporter plus de 80 à 90 millions de dollars de pertes de revenus nets cette année et l’an prochain. Je soupçonne que l’action CLOV est probablement en baisse en prévision d’une autre augmentation de capital si les prochains trimestres montrent plus de pertes.

Que faire avec CLOV Stock

Regarder Clover Health nous montre que la mise en place d’une compagnie d’assurance maladie uniquement axée sur la vente de polices Medicare Advantage est une grande lutte. Vous devez avoir de l’échelle. La société tente de s’étendre dans de nombreux autres États cette année, mais cela a entraîné des dépenses supplémentaires. Par conséquent, jusqu’à ce que Clover Health puisse obtenir un noyau substantiel de politiques, il saignera toujours de l’argent. Ce n’est pas bon pour le stock CLOV.

Cependant, il y a trois analystes qui couvrent Clover Health, et ils ne sont pas aussi sombres que moi sur l’action CLOV. Par exemple, TipRanks.com indique que l’objectif de prix moyen est de 12,67 $, une hausse potentielle de près de 77% au-dessus du prix actuel.

Alors, prenez ce que je dis avec un grain de sel. Néanmoins, l’investisseur patient voudra peut-être attendre jusqu’à ce qu’il y ait un soupçon de rentabilité chez Clover Health. Jusque-là, le stock de CLOV est susceptible de languir.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.