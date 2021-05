CLOV Stock: Clover Health fait face à des obstacles pour atteindre de nouveaux sommets

Investissements Clover Health (NASDAQ:CLOV) a commencé sa vie en tant que société publique début janvier, à la suite d’une fusion inversée avec la société Social Capital Hedosophia Holdings Corp III, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) soutenue par Chamath Palihapitiya. Cependant, en quelques mois, le stock de CLOV est passé d’un sommet de 17,45 $ à son prix actuel d’environ 9 $.

En fait, le 5 mars, les actions de Clover Health ont atteint un creux historique de 6,31 $.

Le groupe opère sur le marché de l’assurance avantage Medicare et vend des plans d’assurance garantis par Medicare. Il a été fondé en 2013.

Au début de cette année, la société a attiré une attention positive en tant que société de technologie d’assurance Medicare potentiellement perturbatrice.

Cependant, en février est venu un rapport préjudiciable du vendeur à découvert activiste Hindenburg Research. Le rapport indique en partie: «Clover n’a pas révélé que son modèle d’entreprise et son offre de logiciels, appelée Clover Assistant, font l’objet d’une enquête active de la part du ministère de la Justice (DOJ).» Le rapport a conduit à une vente massive des actions CLOV.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a ouvert une enquête. Pendant ce temps, Clover Health a nié les allégations. Cependant, pour les investisseurs de détail, à moins d’un mot précis de la SEC, il est difficile de connaître toute la vérité sur les problèmes soulevés, y compris la surfacturation et les paiements.

L’article d’aujourd’hui examine ce qui pourrait être en réserve pour le stock CLOV pour le reste de l’année. Il est encore trop tôt pour dire s’il pourrait se remettre de sa tendance à la baisse. Par conséquent, si vous n’êtes pas encore actionnaire, vous voudrez peut-être attendre les résultats du premier trimestre dus le 17 mai. Voyons pourquoi.

Comment les revenus du quatrième trimestre sont-ils arrivés?

Clover Health a annoncé ses états financiers du quatrième trimestre et de l’année complète au début du mois de mars. Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 166,2 millions de dollars, en hausse de 44% d’une année sur l’autre (en glissement annuel). Malgré la croissance du chiffre d’affaires, la société a continué d’enregistrer des pertes au niveau du résultat net. La perte nette de Clover était de 81,6 millions de dollars au dernier trimestre de 2020, contre 78,7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019. La trésorerie et équivalents totalisaient 151,1 millions de dollars au 31 décembre 2020.

Pour 2021, la direction s’attend à ce que les revenus totaux se situent entre 820 et 850 millions de dollars. La perte nette devrait se situer entre 210 et 170 millions de dollars. Les taureaux étaient heureux de constater que Clover se développe rapidement. Le PDG Vivek Garipalli a déclaré:

«À la fin de l’année, nous comptions plus de 58 000 membres, déclarions un chiffre d’affaires total de plus de 670 millions de dollars et créions notre entité de sous-traitance directe, Clover Health Partners.»

À ce stade, la plupart des membres de Clover sont dans le New Jersey. Le nombre de membres est important pour les investisseurs potentiels car l’entreprise est payée par client par le gouvernement. Quel que soit le montant que la société ne paie pas en réclamations d’assurance, elle peut le garder.

Par conséquent, Clover Health a intérêt à améliorer la santé de ses membres afin que les coûts puissent diminuer. La direction souligne l’importance de «Clover Assistant», sa technologie propriétaire et sa plate-forme logicielle. La société fournit gratuitement le logiciel aux médecins qualifiés du réseau. Grâce à Clover Assistant, Clover Health collecte des données qu’il analyse dans le but d’améliorer le comportement et la santé des membres.

Cependant, le rapport cinglant sur les vendeurs à découvert critiquait cette technologie. Il a déclaré: «Les médecins sont payés 200 $ par visite pour utiliser le logiciel, deux fois le taux de remboursement normal pour une visite Medicare. Les médecins des principaux fournisseurs de Clover ont décrit le logiciel comme «embarrassant rudimentaire», «une perte de temps» et comme un autre problème administratif à gérer. »

Inutile de dire que le prétendu paiement supplémentaire aux médecins est devenu un aspect débattu de Clover Assistant.

The Bottom Line sur CLOV Stock

Les rapports sur les vendeurs à découvert sont controversés. Bien qu’ils puissent mettre en évidence les points de préoccupation, ils ne donnent pas toujours une image complète avec précision. À ce stade, il y en a beaucoup de chaque côté de cette clôture. En conséquence, l’action CLOV est devenue un jeu dynamique pour les traders à court terme.

Par conséquent, si vous n’êtes pas encore un investisseur dans l’action CLOV, une attitude attentiste, au moins jusqu’à la publication du rapport Q1, pourrait être plus appropriée.

Medicare est un programme fédéral important et massif. Notre population vieillit rapidement. Toute entreprise qui peut perturber le paysage de l’assurance grâce à la technologie deviendra une gagnante. Mais à ce stade, Clover Health utilise beaucoup de logiciels pour lui donner un fossé compétitif solide.

Si la rue obtient des preuves claires que le rapport controversé sur les vendeurs à découvert était indûment sévère, l’action CLOV pourrait facilement retrouver sa gloire passée. Cependant, à moins que les allégations ne soient complètement mises au repos, l’action ne peut pas démarrer une course haussière.

