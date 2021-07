CLOV Stock n’a pas été à la hauteur de sa facturation en tant que perturbateur des soins de santé

Compagnie d’assurance maladie Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) a pour mission de réduire les coûts pour les patients de Medicare. Jusqu’à présent, il dépense plus d’argent qu’il n’en rapporte. De plus, le vendeur à découvert militant Hindenburg Research a publié un rapport cinglant qui critique son modèle commercial et la qualité de ses logiciels. En conséquence, l’action CLOV est incroyablement volatile et présente un intérêt à court terme remarquablement élevé.

L’action CLOV est sur une pente négative depuis qu’elle a commencé à être négociée en janvier. L’action a perdu près de 50 % de sa valeur au cours des sept derniers mois.

Cependant, la foule du commerce de détail l’a soutenu, ce qui a entraîné quelques étincelles dans sa valeur. Il s’est échangé jusqu’à 28,85 $ en juin. Mais malgré la faiblesse de son prix, l’action CLOV se négocie avec une prime par rapport à ses perspectives d’avenir, ses fondamentaux et d’autres risques.

L’action CLOV a des fondamentaux faibles

Il serait injuste de dresser un tableau complet des perspectives de Clover Health sur la seule base du rapport de Hindenburg Research. Même si le rapport est tout à fait exact, il est toujours préférable d’évaluer objectivement une entreprise en examinant ses états financiers.

Les résultats du premier trimestre de Clover Health indiquent que les revenus de l’entreprise sont en croissance. Au premier trimestre, le chiffre d’affaires s’élevait à 200 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 21 % par rapport à la même période l’an dernier.

Cependant, une mesure plus importante pour l’entreprise est son ratio de soins médicaux (MCR). Le MCR est calculé en divisant les dépenses nettes des réclamations médicales par les primes acquises.

Comme mentionné précédemment, le MCR de Clover Health au premier trimestre 2021 était de 107 %, ce qui signifie essentiellement qu’il dépense plus qu’il ne gagne. La direction de l’entreprise a déclaré que la pandémie avait entraîné une augmentation massive des coûts des patients hospitalisés.

Mais alors même que nous nous rapprochons d’une réalité post-pandémique, le MCR de Clover Health est élevé. Si l’entreprise ne peut pas contrôler son ratio, son résultat net continuera de baisser à chaque trimestre qui passe. La société a enregistré une perte nette de 48 millions de dollars au cours de son dernier trimestre. C’est 72% plus élevé que la perte nette de Clover Health au cours de la période de l’année précédente.

Autres risques de la santé du trèfle

Outre sa situation financière fragile, Clover Health présente d’autres risques qui doivent être pris en compte. Tout d’abord, sa base d’utilisateurs n’est pas à la hauteur. C’est loin d’être là où il doit se séparer du peloton.

Les utilisateurs de Clover Health sont des prestataires de soins de santé et, en décembre dernier, seuls 2 400 d’entre eux utilisaient sa plate-forme Clover Assistant. Ce n’est pas un nombre impressionnant compte tenu de sa valorisation boursière élevée de plus de 3,6 milliards de dollars.

De plus, Clover Health fait la promotion de sa plate-forme comme étant unique et a été décrite comme un perturbateur dans le domaine de la santé. Cependant, de nombreux grands fournisseurs d’assurance maladie utilisent beaucoup de logiciels et ont développé des technologies d’analyse de données et de diagnostic similaires. Par conséquent, il est difficile de se passionner pour Clover Health alors que de nombreux piliers de l’industrie investissent massivement dans leurs plates-formes logicielles et ont eu plus de succès jusqu’à présent.

De plus, les données financières de Clover Health présentent à peine les métriques d’une entreprise de technologie. Par exemple, il n’y a pas de divulgation séparée des dépenses de R&D de l’entreprise, ce qui est courant pour une entreprise technologique.

L’essentiel sur le stock de CLOV

L’action CLOV a connu une course à l’envers depuis qu’elle est devenue une société cotée en bourse en janvier. Il est maintenant devenu un stock de mèmes et est remarquablement cher par rapport à ses pairs.

Jusqu’à présent, ses performances financières ont été oubliables et sa plate-forme logicielle n’a pas été en mesure de gagner du terrain. En conséquence, il est difficile d’investir dans les actions CLOV à ce stade.

