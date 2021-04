CLOV Stock n’est pas une participation à long terme malgré la preuve de concept de Clover

Chamath Palihapitiya monte en flèche ces jours-ci. Le plus grand représentant de Wall Street des sociétés d’acquisitions à vocation spéciale, ou SPAC, espère créer autant de richesse que Warren Buffett. Il a un très bon bilan jusqu’à présent. Cependant, la seule faille dans son armure est Investissements Clover Health (NASDAQ:CLOV). L’action CLOV est en baisse de 36% au cours des trois derniers mois.

Source: Shutterstock

Le 8 janvier, le fournisseur de plans de santé Medicare Advantage, basé à San Francisco, a fusionné avec la société «chèque en blanc» Social Capital Hedosophia III, l’un des nombreux SPACS créés par Palihapitiya.

Les investisseurs qui ont acheté l’action Social Capital Hedosophia III à son prix d’offre de 10 $ se sont moqués de la banque, réalisant un rendement papier d’environ 60% à la fin du premier jour du nouveau téléscripteur.

Poussière de fée dans le vent

Cependant, la poussière de fée s’est rapidement dissipée.

Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, les sociétés de chèques en blanc ont un cycle typique qu’elles traversent. Lorsqu’une fusion est annoncée, l’action de la SPAC montera en flèche. Une fois que le ticker commence à négocier, les commerçants de détail enregistrent leurs bénéfices et regardent ailleurs.

Il y a également d’autres facteurs en jeu, et si vous n’avez pas consulté le récent article de Will Ashworth ici sur l’action CLOV, vous devriez vraiment le faire. Il vous explique comment les hedge funds jouent au jeu SPAC.

C’est une pièce fascinante. Sans trop répéter ce qu’il a écrit, la sortie stratégique des hedge funds avant qu’une fusion SPAC ne soit finalisée fait également un chiffre sur le cours de l’action.

Par ailleurs, Clover Health a été la cible des vendeurs à découvert ces derniers temps, ce qui a suscité un peu de scepticisme parmi les investisseurs maman-et-pop.

Dans l’ensemble, je pense que l’action CLOV est intéressante, mais nous avons besoin de plus d’incitation à acheter. Avec la disparition du battage médiatique SPAC, tous les regards se tourneront vers les fondamentaux de l’entreprise, et c’est là qu’il reste du travail à faire.

Catalyseurs positifs pour le stock de CLOV battu

En apparence, Clover Health est un concept intéressant. Les dépenses nationales totales de santé aux États-Unis sont passées à 3,8 billions de dollars en 2019, soit une augmentation de plus de 4,6% d’une année sur l’autre. Bien que les estimations varient, les dépenses totales de santé devraient atteindre 6,2 billions de dollars d’ici 2028.

Parier sur un assureur médical a du sens à plusieurs niveaux. La société s’est concentrée sur l’alternative au régime privé Medicare Advantage dont elle tire environ 10 000 $ de revenus annuels.

Si l’entreprise se développe pour exploiter le marché traditionnel de l’assurance-maladie, elle améliorera considérablement ses résultats.

De plus, le Center for Medicare and Medicaid Innovation a choisi l’assureur maladie comme l’une des 53 entités contractantes directes participant à une initiative de CMS visant à promouvoir le partage des risques et à fournir des soins basés sur la valeur.

Si vous avez lu jusqu’à présent, vous vous demandez peut-être ce que cela donne. Si l’entreprise a un modèle commercial attractif et des catalyseurs positifs, pourquoi ne devriez-vous pas y adhérer?

Eh bien, cela revient à mon sujet préféré, les fondamentaux.

Qu’y a-t-il sous le capot

Je ne perdrai pas beaucoup de temps à parler d’évaluation. Toute entreprise avec des revenus annuels de 672,9 millions de dollars et une capitalisation boursière de 3,01 milliards de dollars ne peut pas être classée comme bon marché.

Si vous prenez ce nombre et calculez le ratio cours / ventes de l’action, il s’élève à 4,47 par rapport à la moyenne de l’industrie de seulement 0,8 et le S&P 500 moyenne de 3,1.

Son principal concurrent, Groupe UnitedHealth (NYSE:UNH), se négocie à 1,4 fois le P / S malgré des fondamentaux supérieurs.

À ce stade, nous n’avons pas d’antécédents de revenus pour Clover Health. La société a déclaré une perte d’exploitation de 92,7 millions de dollars dans ses résultats de fin d’exercice, ce qui se compare favorablement à une perte d’exploitation de 183,2 millions de dollars l’an dernier. Cependant, les charges d’exploitation ont tout de même réussi à augmenter de 18,6%.

Vendeur à découvert Recherche Hindenburg a critiqué le modèle commercial de Clover en février, soulevant de sérieuses allégations.

Le modèle commercial ne semble pas intrinsèquement défectueux, et les mesures d’exploitation en sont la preuve. Donc pas de mal, pas de faute là-bas.

Cependant, lorsque vous comparez les chiffres à un acteur stable comme UnitedHealth, l’entreprise commence à souffrir en comparaison. L’année dernière, UNH a augmenté ses ventes et son BPA de 9,1% et 20,8%, respectivement. La marge brute est un excellent 25,6%, et le rendement des capitaux propres s’élève à 23,5%, les deux chiffres supérieurs à la moyenne de l’industrie et au S&P 500.

Mieux vaut attendre et regarder

L’action CLOV a tracé une voie intéressante jusqu’à présent. Il dispose d’un vaste marché adressable et son application Web Clover Assistant est un succès auprès des fournisseurs de soins primaires (PCP). Les États-Unis ayant investi environ 36 milliards de dollars pour passer du papier aux dossiers de santé électroniques (DSE), la société est exactement le type de titres qui se portera bien à l’avenir.

Cependant, sur les fondamentaux, cela ne fait malheureusement pas la note. Sur presque toutes les mesures, le concurrent UnitedHealth est une meilleure entreprise à avoir dans votre portefeuille.

Si Clover nous donne plus de raisons de croire en son histoire de croissance dans quelques trimestres, une petite position ne peut pas nuire. Pour l’instant, il vaut mieux rester à l’écart.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.