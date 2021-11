CLOV Stock pourrait-il commencer à faire son retour?

Clover Health Investments (NASDAQ :CLOV) a été l’une des plus grosses déceptions de l’année. À l’exception de quelques jours où les actions de CLOV ont été levées par une courte compression en juin, les actions ont suivi une tendance à la baisse presque inexorable. Avec la dernière baisse, les actions de Clover sont désormais en baisse de plus de 50% en 2021.

Source : Shutterstock

Il s’agissait d’un revirement fâcheux par rapport au démarrage à chaud de l’entreprise. Le trèfle a été mis sur le marché par le soi-disant roi des SPAC, Chamath Palihapitiya. L’entreprise semblait sur le point de perturber un énorme marché : l’assurance. Et les actions ont d’abord pris un bon départ.

Maintenant, cependant, les actions de Clover continuent de baisser de plus en plus. Y a-t-il un espoir pour le stock de CLOV à l’horizon ? Alors que Clover fait toujours face à une route difficile, il commence au moins à prendre un élan positif . C’est parce que Clover revient à l’essentiel et a commencé à se concentrer sur l’amélioration de ses activités d’assurance.

Le plus gros problème de Clover est une mauvaise souscription

Alors que l’action CLOV a connu des hauts et des bas pour diverses raisons, le problème principal de la société a été son offre d’assurance décevante. Ce problème était visible depuis le début.

En effet, dans une lettre renvoyée en novembre 2020, la Securities and Exchange Commission (SEC) a demandé à Clover : « Veuillez expliquer spécifiquement votre utilisation répétée du terme « évident » tel qu’il est utilisé pour décrire vos plans Medicare Advantage, lorsque vous utilisez pour la première fois le terme dans le Résumé, à la page 1. Il s’avère qu’il était beaucoup moins évident que les plans Medicare Advantage de Clover étaient meilleurs que ceux de ses rivaux, y compris Humana (NYSE :HUM).

Ce n’était pas la seule préoccupation de la SEC concernant le prospectus de Clover. L’agence a également posé des questions pointues sur les avantages de coûts cités par l’entreprise, la croissance de ses membres et ses risques, tels que la concentration de ses clients dans quelques zones métropolitaines seulement.

Ces points ont considérablement affecté le stock de CLOV en 2021, car les bénéfices de la société ont été décevants. Il est important de noter que son ratio de réclamations médicales (MCR) a dépassé les 100 %.

En anglais simple, cela signifie que Clover a dépensé plus en réclamations d’assurance maladie qu’il n’en rapporte via les primes. Cela brise la première règle de souscription d’assurance; ne payez pas plus aux assurés que ce que vous gagnez en primes.

Un pas en avant

Clover a blâmé une variété de facteurs externes, tels que ses dépenses Covid-19, pour son MCR inacceptablement élevé. Cependant, d’autres assureurs-maladie cotés en bourse n’ont pas eu de MCR aussi élevés, ce qui rend l’explication de Clover moins crédible.

Peut-être que l’entreprise a en fait lutté parce que ses offres d’assurance ne sont tout simplement pas si attrayantes. Et, par conséquent, il pourrait ne pas attirer les clients les plus désirables. Dans la banque et la finance, il est bien connu que vous avez tendance à attirer des clients à plus haut risque si vous comptez sur des clients sensibles aux prix.

Clover peut résoudre ce problème en améliorant son produit de base. Étant donné que l’assureur est censé utiliser la technologie pour améliorer l’assurance, il est très important pour l’entreprise de créer un produit de base solide.

Clover a récemment annoncé une percée importante dans ce domaine. En octobre, les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ont relevé la note du plan Preferred Provider Organization (PPO) de Clover à 3,5 étoiles.

La grande majorité des revenus de Clover provient des plans PPO. La mise à niveau intervient à un moment clé, car Clover prévoit de déployer prochainement des offres sur de nombreux autres marchés géographiques.

Le verdict sur CLOV Stock

J’ai écrit de nombreux articles négatifs sur les actions CLOV cette année. Et jusqu’à présent, j’ai eu raison, car les actions se négocient près de leurs plus bas de 52 semaines .

De plus, les nouvelles rapportées par la société ont été mauvaises, avec des enquêtes du ministère de la Justice, des départs de cadres supérieurs, de mauvais rapports sur les bénéfices, etc. Clover a été un gâchis.

Dans mon dernier article, j’ai exhorté Clover à se concentrer davantage sur l’amélioration de son produit d’assurance de base. Après tout, si l’action CLOV est rentable pour les actionnaires, l’entreprise doit vendre un meilleur produit. Cette approche – et non des raccourcis – est la voie vers la création de valeur durable pour les actionnaires de l’entreprise.

Dans cet esprit, la récente mise à niveau du plan PPO de Clover à 3,5 étoiles est une bonne première étape. Ce n’est toujours pas un bon score, bien sûr. Et il est difficile de savoir si Clover a aplani les problèmes de souscription d’assurance qui ont entraîné une rentabilité aussi médiocre. Pour gagner en confiance sur ce front, nous aurons besoin de meilleurs rapports sur les revenus

Cependant, donnons le crédit là où il se doit : Clover a considérablement amélioré son produit d’assurance de base. C’est le genre de chose qui pourrait remettre l’entreprise sur les rails. Après une année difficile pour ses actionnaires, cela pourrait être le début d’un tournant pour l’entreprise.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.