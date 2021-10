Clovia présente son équipe de direction dans la campagne « Nothing But Real »

La campagne a été conçue pour briser la notion socialement construite des normes de beauté

La marque de produits de vie et de soins personnels directement destinée aux consommateurs Clovia a lancé sa nouvelle campagne mettant en vedette ses dirigeants et d’autres membres de l’équipe. La campagne intitulée « Nothing But Real » a été conçue pour briser la notion socialement construite des normes de beauté. Avec sa campagne, la marque fait un pas vers l’augmentation de la confiance des femmes pour briser les inhibitions liées à la forme et à la taille.

Alors que la campagne remplace les mannequins par de vraies femmes, la marque fait la promotion de la campagne via son site Web, son application et ses plateformes de médias sociaux. Dans la campagne, l’équipe de direction arbore des vêtements de nuit et des vêtements de sport performants de Clovia. À travers “Nothing But Real”, la marque met le concept de positivité corporelle au premier plan.

Selon Neha Kant, fondatrice de Clovia, la campagne est née d’un débat interne sur la question de savoir si les nouveaux lancements de la marque conviendront à toutes les morphologies. « Ce tournage a été réalisé comme un défi par notre équipe de conception et de marketing pour montrer comment l’équipe Clovia conçoit pour tous les types de corps. Clovia recueille de nombreuses données sur les types de corps indiens et crée des coupes qui sont performantes et flatteuses à la fois. À travers cette campagne, nous célébrons les vraies femmes », a ajouté Kant.

Clovia, lancé en 2015, conçoit, fabrique et vend une multitude de produits, notamment de la lingerie haut de gamme, des vêtements de nuit, des vêtements de détente, des vêtements de sport, des vêtements de forme, des maillots de bain et des produits de soins personnels. Il vend les produits à travers plusieurs canaux. Il prétend avoir servi plus de trois millions de clients sur son propre canal. La marque vend un produit toutes les 2,5 secondes, a-t-elle affirmé dans un communiqué.

La marque est soutenue par une multitude de sociétés indiennes et internationales de capital-risque et de capital-investissement. Il a levé 4 millions de dollars en financement pré-série C dirigé par des investisseurs tels que Golden Birch Investments et SheCapital Venture Fund en décembre dernier.

