Clown “ est devenu très créatif ” sur la nouvelle musique de Slipknot pendant la pandémie

Dans le quatrième d’une interview en six parties avec Terry “Beez” Bezer de Knotfest.com “Mosh parle avec Beez”, NŒUD COULANT percussionniste et co-fondateur M. Shawn “Clown” Crahan a discuté de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi de 2019 “Nous ne sommes pas votre genre” album. Demandé si l’une des nouvelles musiques est terminée, Crahan dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Rien n’est jamais fait. Pourquoi? Parce que rien n’est jamais fait tant que tout le monde dans le groupe n’a pas eu son mot à dire. J’aime soutenir ça. Si ça n’est pas arrivé, personne ne m’a attrapé, je me battrai pour ça. Nous faites simplement ce que nous faisons dans cette vie. En ce moment, la pandémie a frappé, et cela m’a rendu créatif. Et si quelqu’un est en colère contre moi pour être créatif, je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Mais je sais que nous pouvons utiliser tout ou rien – je m’en fiche de toute façon. Je vous le ferai donc savoir, peut-être que nous utiliserons tout ou rien – de toute façon, nous n’avons pas besoin de rendre les choses déroutantes. Mais Je jouerai jusqu’à [DJ] Sid Wilson a dit ce qu’il voulait dire, écouté chaque once, pu prendre son temps. Je le signale, car il n’a pas encore fait partie des personnes qui ne sont pas encore ici; ça va arriver très bientôt, alors que je vais chez lui et que je fais la même chose. Je le dis, car tant qu’il n’a pas tout entendu, il pourrait y avoir une possibilité, de A à Z, au fond, d’avoir son mot à dire et sa diligence raisonnable d’être 0, NŒUD COULANTmec, un OG, Sid Wilson. Je veux dire, allez. Cela n’a jamais été fait. Cela devient donc déroutant. Vous pouvez peut-être me parler, mais vous ne parlez à personne d’autre, donc personne d’autre ne peut en parler. Cela devient donc déroutant. Alors je veux que ça ne soit pas déroutant. “

Il a poursuivi: “Je suis devenu très créatif. J’ai créé – combien [pieces of music]? Je ne vais pas le dire. Parce qu’alors les costumes et toutes les personnes stupides, ils veulent m’embêter. Quand je dis «des gens stupides», je veux dire, ils sont en fait très intelligents. Ensuite, la prochaine chose que vous savez, je suis dans un piège à souris et je ne sais pas quoi faire, et bla bla bla. Mais tout le monde a juste besoin de savoir que je suis dans mon sous-sol, avec mes affaires, en train de faire mon truc, avec mes amis, comme nous le voulons. Personne ne nous dit quoi que ce soit… Et Corey Taylor [SLIPKNOT frontman] a obtenu presque tout et participé à presque tout cela, ce qui en a fait une toute autre sorte de chose étrange. Mais je dis tout de suite que nous pourrions parler d’une seule chanson. “

Octobre dernier, Crahan a confirmé que NŒUD COULANT avait utilisé une partie des temps d’arrêt pendant la crise des coronavirus pour travailler sur du nouveau matériel.

“Nous ne sommes pas votre genre” est sorti en août 2019. Le disque a vendu 118 000 unités d’albums équivalentes aux États-Unis dans sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200. En outre, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie et Autriche. , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

“Nous ne sommes pas votre genre”Les ventes aux États-Unis ont été stimulées par une offre d’échange de billets de concert / vente d’albums avec NŒUD COULANTtournée été 2019.

Début 2020, Crahan a déclaré qu’un ensemble de 11 chansons inédites enregistrées par quatre membres de NŒUD COULANT lors des sessions de son LP 2008 “Tout espoir est perdu” arrivera à un moment donné pendant la “Nous ne sommes pas votre genre” cycle de tournée.

Crahan a révélé l’existence de la musique en 2018, en disant qu’il, Taylor, guitariste Jim Root et DJ Sid Wilson a écrit et posé les airs les plus psychédéliques dans un studio séparé pendant une impasse dans l’enregistrement de “Tout espoir est perdu”.



