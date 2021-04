Clown: Pourquoi Slipknot n’a pas organisé de concert en direct pendant la pandémie

Dans la cinquième d’une interview en six parties avec Terry “Beez” Bezer de Knotfest.com “Mosh parle avec Beez”, NŒUD COULANT percussionniste et co-fondateur M. Shawn “Clown” Crahan a été demandé si lui et ses camarades de groupe avaient envisagé d’organiser un concert en direct pendant la pandémie de coronavirus. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “À mon avis, c’est trop tôt. Je veux dire, le vaccin n’est même pas encore disponible pour tout le monde. Nous ne pouvons pas expliquer complètement ce qui est arrivé à la Maison Blanche. Nous ne comprenons même pas ce qui se passe. avec nos propres problèmes en tant qu’humains, et encore moins essayer de mettre sur pied un livestream et de le faire traduire à quelqu’un comme vous qui le veut tellement dans la pièce où vous vous trouvez. Je prends cela très, très, très, très au sérieux… Le point est pour NŒUD COULANT, étant un groupe très visuel, et au-delà du côté art de celui-ci, du côté de la musique … Je veux dire, je ne sais pas comment je me réunis avec tout le monde en lock-out, je passe par un set pour faire spécial pour toi, où nous sommes convaincus qu’il vous parvient absolument comme vous en avez besoin. J’ai besoin de temps pour ça. Je ne sais pas si tout le monde a le temps. Nous n’avons même pas le droit de sortir de la maison à certains endroits.

“Je me rends compte que de nombreux groupes l’ont fait et je me rends compte que ça marche”, a-t-il poursuivi. “Je réalise que les fans aiment ça. Mais pour NŒUD COULANT, Je ne vois pas que cela durera beaucoup plus longtemps. Un album live ne m’est même jamais venu à l’esprit. Un livestream – J’ai des gens qui respirent dans mon cou à propos d’un livestream. Je ne gaspillerai pas d’argent sur un livestream, car si je le suis, il doit être gaspillé pour vous. Je ne peux pas simplement m’entendre avec un groupe de personnes qui, tout d’un coup, peuvent travailler ou ne pas travailler et qui n’ont pas l’habitude de prendre deux ans et demi de congé et de se demander quoi faire.

«Alors, quand tu me demandes, ‘Pourquoi tu ne le fais pas?’, Comment vais-je réunir le temps et tous ces gens pour te donner le truc d’art exquis et magnifique dont tu as tant besoin? Crahan demanda rhétoriquement. “Et si je ne le fais pas, et que vous le voyez, et que vous êtes, comme, ‘Homme …’ Par exemple, disons que je n’utilise pas d’explosifs. Et je suis, comme, ‘Mais j’ai essayé de faites-en un décor intime dans un théâtre. Et vous vous dites: “ Ce n’est pas assez bon. ” Je ne sais même pas comment aborder ça, mec. “

Octobre dernier, Crahan a confirmé que NŒUD COULANT avait utilisé une partie des temps d’arrêt pendant la crise des coronavirus pour travailler sur du nouveau matériel.

NŒUD COULANTle dernier album de “Nous ne sommes pas votre genre”, est sorti en août 2019. Le disque a vendu 118 000 unités d’albums équivalentes aux États-Unis dans sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200. En outre, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie et Autriche. , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

“Nous ne sommes pas votre genre”Les ventes aux États-Unis ont été stimulées par une offre d’échange de billets de concert / vente d’albums avec NŒUD COULANTtournée été 2019.

Début 2020, Crahan a déclaré qu’un ensemble de 11 chansons inédites enregistrées par quatre membres de NŒUD COULANT lors des sessions de son LP 2008 “Tout espoir est perdu” arrivera à un moment donné pendant la “Nous ne sommes pas votre genre” cycle de tournée.

Crahan a révélé l’existence de la musique en 2018, en disant que lui, chanteur Corey Taylor, guitariste Jim Root et DJ Sid Wilson a écrit et posé les airs les plus psychédéliques dans un studio séparé pendant une impasse dans l’enregistrement de “Tout espoir est perdu”.