CLP India devient Apraava Energy

CLP India, qui gère 3 150 mégawatts (MW) d’actifs de production d’électricité dans le pays, s’est rebaptisé Apraava Energy, l’entreprise ayant pour objectif de doubler la taille de son entreprise au cours des quatre prochaines années en ajoutant une capacité de production d’électricité non polluante à son portefeuille. .

Apraava Energy, actuellement détenue conjointement par le groupe CLP basé à Hong Kong et le groupe d’investissement canadien CDPQ, cherchera également à encourager la participation des actionnaires locaux à moyen terme.

« Le processus de changement de marque inclura également le changement de la structure de l’actionnariat, dans lequel les actionnaires indiens auront une propriété significative dans la société au cours des cinq prochaines années, soit par le biais d’une introduction en bourse ou de tout autre moyen », a déclaré Rajiv Ranjan Mishra, directeur général d’Apraava Energy à FE. . « Nous n’investirons que dans des activités non carbonées, qui peuvent inclure les énergies renouvelables, le stockage de batteries, la transmission ou les activités de distribution d’électricité destinées aux consommateurs », a ajouté Mishra tout en élaborant les plans futurs de l’entreprise.

Le portefeuille de production d’électricité actuel d’Apraava Energy comprend une centrale électrique au charbon de 1 320 MW à Jhajjar, Haryana, et 924 MW de projets d’énergie éolienne et 250 MW de projets d’énergie solaire dans sept États. Le groupe CLP a démarré ses activités en Inde en acquérant une participation dans la centrale à gaz de 655 MW de Paguthan dans le Gujarat en 2002, qui a cessé ses activités après l’expiration de son précédent contrat d’achat d’électricité en décembre 2018.

La société évalue actuellement des options commerciales alternatives pour la centrale, y compris la participation potentielle à des appels d’offres pour fournir de l’électricité « 24 heures sur 24 » en utilisant une combinaison d’énergies renouvelables et d’énergie thermique, et la vente éventuelle de l’actif.

« Les acquisitions joueront probablement un rôle clé dans nos plans d’expansion », a déclaré Mishra. La société avait acquis 150 MW de centrales solaires en mars 2019 auprès de Suzlon Energy et 80 MW d’actifs d’énergie renouvelable auprès de Mahindra Renewables en mars et avril 2020.

CLP India avait également acquis Satpura Transco, un projet de transport intra-étatique réparti sur 240 km dans le Madhya Pradesh, auprès de Kalpataru Power Transmission en 2019. L’acquisition de l’actif de transport d’électricité inter-États Kohima-Mariani, couvrant trois États du nord-est, devrait également bientôt terminé.

Apraava Energy prévoit d’étendre davantage ses activités de transport d’électricité et d’explorer des possibilités de distribution d’électricité. « Alors que le secteur de l’électricité sera privatisé, l’entreprise se concentrera de manière proactive sur une incursion dans des entreprises énergétiques à faible émission de carbone et axées sur le client », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Ces dernières années, Apraava Energy n’a cessé de développer son portefeuille bas carbone, et il a désormais une vision puissante du rôle qu’il entend jouer dans le secteur énergétique indien à travers la production, le transport et la distribution », Emmanuel Jaclot, vice-président exécutif et chef des infrastructures à la CDPQ, a déclaré.

