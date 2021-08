CLPX : Un stablecoin indexé sur le peso chilien est lancé sur le réseau Stellar

in

CLPX, une société basée au Chili, a lancé le premier stablecoin indexé sur le peso chilien sur le réseau de paiement Stellar. Un rapport a révélé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que la monnaie s’appelle CLPX et est la première pièce stable indexée sur la valeur du peso chilien. La pièce aurait été mise en ligne sur le réseau de paiement le lundi 9 août.

Selon le rapport, CLPX n’a ​​pas encore gagné en popularité malgré son âge de plus de trois jours. Le grand livre public de Stellar Expert indique que le stablecoin, qui a une offre totale de 770 770 jetons, a enregistré un volume de 12 427 $ (8 972,92 £) sur 12 937 transactions.

Grâce à CLPX, le projet cherche à fournir une alternative moins chère aux envois de fonds traditionnels basés sur le peso en tirant parti du réseau Stellar, qui offre des frais inférieurs à ceux des virements électroniques et des services d’envoi de fonds. Ce faisant, le projet vise à permettre aux investisseurs du monde entier d’utiliser le peso chilien lié au cuivre comme couverture.

Les données de l’Association mondiale du cuivre montrent que le Chili est le plus grand producteur de cuivre au monde et la Chine est le principal importateur. À cette fin, CLPX vise à offrir aux investisseurs une exposition au marché du cuivre chilien en pleine expansion, qui a soutenu l’économie du pays, en particulier après le début de la pandémie de COVID-19.

Bien que CLPX ait de grandes ambitions pour son stablecoin, il n’est pas clair si le projet a fait tout son possible pour préparer le succès de la pièce. En plus d’avoir un faible volume d’échanges, le projet est contrôlé par KB Trading, une entité relativement inconnue. De plus, le projet n’a pas de partenaires répertoriés sur son site Internet, une caractéristique qui soulève des questions.

Le Chili maintient une position indécise sur les crypto-monnaies

Bien que le succès de CLPX reste incertain, l’adoption de la crypto au Chili partage le même sort, car le paysage réglementaire du pays n’offre aucune indication haussière. Néanmoins, la banque centrale du pays enquête sur la blockchain et les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) depuis 2018 dans le cadre du plan stratégique du Chili pour 2018 à 2022.

Comme d’autres pays sans position définie sur les crypto-monnaies, le Chili est optimiste sur la blockchain. Le coordinateur national de l’électricité du pays aurait lancé l’Initiative Renova, qui vise à utiliser la technologie de la blockchain pour surveiller et enregistrer l’utilisation des énergies renouvelables dans des secteurs autres que l’industrie du cuivre.

Le pays cherche également à lancer une CBDC, selon Mario Marcel, gouverneur de la Banque centrale du Chili. Selon Marcel, la CBDC faciliterait les transactions de gros et transfrontalières. Cependant, il a cité les coûts d’infrastructure, la cybersécurité et l’anonymat comme les principaux facteurs à considérer avant que le pays ne puisse continuer dans cette voie.

