Club d’athlétisme | Un match de pénalité pour Iñigo Martínez

01/12/2021 à 19:02 CET

..

Le comité de compétition de la RFEF a imposé un match de suspension à huit joueurs, entre eux ñigo Martínez, de l’Athletic Club, après les matchs de la quinzième journée de LaLiga Santander.

ñigo Martínez, qui ne peut pas jouer ce soir au Santiago Bernabéu contre lui Real Madrid, a été sanctionné d’un match après avoir été expulsé avec un carton rouge direct à la 90e minute du match contre Grenade, joué le vendredi 26 novembre en, selon l’acte de l’arbitre, « renversant un adversaire dans la dispute pour le ballon et empêchant ainsi une chance évidente de marquer ».

En raison de l’accumulation d’avertissements dans différents matches (Art. 112), ils ont également été sanctionnés sans jouer les prochains matches de leurs équipes, Ruben Duarte (Alaves), Ange Montoro et Allemand Sanchez (Grenade), Santiago Comesaña (Rayon Vallecano), Nabil Fekir (Betis) et Mouctar Diakhaby et Dimitri Foulquier (Valence).