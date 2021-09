Club de littérature Doki Doki Plus ! La libération du commutateur physique est (encore) retardée

Si vous attendiez la sortie physique nord-américaine de Club de littérature Doki Doki Plus ! sur Nintendo Switch, malheureusement, il a encore été retardé.

Après les retards de fabrication et d’expédition d’août – repoussant la date de sortie à fin septembre, l’éditeur Serenity Forge a annoncé un nouveau retard. La date d’arrivée sera maintenant le mois prochain le 8 octobre.

Voici la déclaration complète de l’éditeur sur Twitter, qui promet qu’il n’y aura plus de retard après cela :

Chers fans de #DDLCPlus, Nos équipes ont travaillé sans relâche avec des partenaires du monde entier pour vous proposer les éditions physiques premium de DDLC Plus. Au cours de la dernière année et demie, cependant, la pandémie a présenté à nos partenaires de nombreux défis uniques.

La nature de ces défis est sans précédent et a eu un impact considérable sur l’industrie du jeu dans son ensemble. Les limitations de fabrication, les pénuries de matériaux et de main-d’œuvre et les retards d’expédition ont considérablement affecté le calendrier et le processus impliqués dans la production physique.

En raison de ces défis logistiques continus auxquels nos partenaires sont confrontés, la sortie physique sera reportée au 8 octobre 2021. Après avoir évalué leurs délais de production, nos partenaires ont confirmé avec nous qu’il n’y aurait plus de retard dans la sortie physique.

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre soutien continu en tant que communauté, à la fois dans votre réception de la version initiale de DDLC Plus, et dans votre enthousiasme pour la prochaine édition physique.

Nous sommes aussi excités que vous de découvrir tout l’amour qui a été mis dans cette édition physique lorsque vous la recevrez en quelques semaines seulement. Serenity Forge & Équipe Salvato

Cette édition (d’une valeur de 29,99 $ USD) comprend le jeu, une feuille d’autocollants, un poème, une carte de membre, une carte de téléchargement de bande-son et un ensemble de quatre personnages debout. La version physique européenne a été mise à disposition via Funstock et est épuisée.

Ajouterez-vous cette version physique à votre collection ? Ou avez-vous déjà pris une copie numérique? Dites-nous ci-dessous.