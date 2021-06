Club d’entreprise de 2T $ – Apple est (brièvement) rejoint par Microsoft

in

Microsoft est devenue la deuxième entreprise publique américaine à rejoindre ce qui était auparavant une exclusivité Apple : le club des entreprises à 2T de dollars…

CNET rapporte que la réalisation de l’entreprise a été plutôt brève.

La société a atteint le seuil alors que les actions ont augmenté de 1,2% avant de reculer un peu pour clôturer à 265,51 $, en hausse de 1,1%, et donner à la société une capitalisation boursière de clôture de 1,99 billion de dollars. Ce jalon intervient deux ans après que la société a dépassé la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Microsoft a atteint la capitalisation boursière élevée environ 10 mois après que le géant de la technologie Apple a atteint la marque en août 2020. Apple a actuellement une capitalisation boursière de 2,23 billions de dollars. La compagnie pétrolière Saudi Aramco, qui négocie sur la bourse Saudi Tadawul, a dépassé la barre des 2 000 milliards de dollars lors de son deuxième jour de négociation en 2019, mais avait une capitalisation boursière de 1,88 000 milliards de dollars mardi. […] En avril, Microsoft a affiché un bénéfice de 14,8 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 38 % par rapport à la même période l’an dernier. Le chiffre d’affaires du trimestre a augmenté de 19 %.

Cependant, il ne faudrait que le plus petit mouvement à la hausse pour rétablir son adhésion, nous pouvons donc nous attendre à ce que le poste soit permanent dans un jour ou deux.

Comme avec Apple, Microsoft s’est retrouvé bénéficiaire de la pandémie. Le travail à domicile a stimulé la demande pour le matériel de l’entreprise, en particulier la gamme Surface. Un plus grand besoin de divertissement à domicile a également aidé les ventes de Xbox. Mais l’impact le plus important a probablement été l’utilisation accrue des logiciels et des services de cloud computing de l’entreprise.

Bien que COVID-19 ait peut-être accéléré la demande, Microsoft pense que la tendance sous-jacente se poursuivra.

“Plus d’un an après le début de la pandémie, les courbes d’adoption numérique ne ralentissent pas”, a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans un communiqué à l’époque. “Ils accélèrent, et ce n’est que le début.”

Amazon et Google sont les principaux candidats pour rejoindre le club des 2 T$.

Photo : Przemyslaw Marczynski/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :