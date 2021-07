Clubbing disparate disparate: le syndrome du faux déséquilibre américain

Ensuite, il y a le cas de la politique monétaire. Comme la plupart des banques centrales, la Fed américaine a cherché à trouver un équilibre Boucle d’or entre une politique monétaire trop accommodante, qui pourrait alimenter l’inflation, et un resserrement excessif, qui menace de ralentir la croissance et d’augmenter le chômage.

L’un des obstacles à un débat public productif aux États-Unis est la tendance des médias à s’engager dans un « faux déséquilibre » lorsqu’ils rendent compte des politiques économiques. Non, je ne parle pas de “faux équilibre”. Le faux déséquilibre renvoie plutôt à la tentation de dénigrer des politiques qui sont en fait des tentatives raisonnables d’équilibrer des objectifs concurrents. Nous en avons vu des exemples dans la réforme des soins de santé aux États-Unis, ainsi que dans la politique budgétaire et monétaire.

Le problème du faux équilibre est bien connu. Par exemple, les reportages des médias sur le climat donnent parfois l’impression que les sceptiques qui remettent en question les arguments scientifiques en faveur du changement climatique anthropique justifient un poids comparable à celui des experts qui disent que le réchauffement climatique est un véritable problème auquel il faut s’attaquer. L’effet net est de donner une fausse impression de la prépondérance écrasante des preuves scientifiques.

Le faux déséquilibre, en revanche, n’est pas un concept familier, mais il devrait l’être. Il décrit des reportages qui suggèrent qu’une certaine politique est généralement considérée comme mauvaise ou impopulaire, alors qu’en réalité elle cherche de manière appropriée à réconcilier des forces ou des objectifs rivaux. En règle générale, la couverture médiatique regroupe de manière trompeuse les critiques de différentes directions, laissant au public l’impression que la plupart des gens détestent la politique.

Un excellent exemple de faux déséquilibre est apparu dans les reportages sur la loi de 2010 sur les soins abordables (ACA ou Obamacare). Dans les années qui ont suivi l’adoption de l’ACA, de nombreux journalistes, citant des sondages d’opinion, ont rapporté qu’une majorité d’Américains s’y opposaient. Mais leurs rapports avaient tendance à combiner des répondants qui pensaient qu’Obamacare allait trop loin et accordait au gouvernement un rôle trop important dans la vie des gens avec des répondants qui pensaient que l’ACA aurait dû étendre la couverture d’assurance maladie plus qu’elle ne l’a fait. Par exemple, les médias ont rapporté que 62% des personnes interrogées dans un sondage CNN 2013 s’opposaient à l’ACA. Mais cela incluait 15 % des Américains — 24 % des 62 % classés comme opposés — qui pensaient que la loi n’allait pas assez loin.

Après l’élection de Donald Trump à la présidence, le pourcentage d’Américains souhaitant étendre l’ACA a fortement augmenté et la part en faveur de son abrogation a diminué. Dans un sondage Kaiser de novembre 2017, par exemple, 62 % des personnes interrogées étaient en faveur d’un système à payeur unique « Medicare for All ».

La plupart du temps, les meilleures politiques économiques se situent quelque part au milieu d’un spectre public-privé. Relativement peu d’Américains souhaitent que tous les soins de santé soient administrés par une agence gouvernementale comme le National Health Service du Royaume-Uni. Mais probablement moins sont tellement obsédés par la responsabilité individuelle qu’ils veulent interdire aux chauffeurs d’ambulance de ramasser une victime d’accident allongée sur le bord d’une autoroute jusqu’à ce qu’ils aient établi s’il ou elle a une assurance maladie. La clé est de trouver le bon équilibre.

Les Américains en sont venus à soutenir une politique de santé équilibrée. Ils reconnaissent que les républicains ont échoué pendant dix ans à proposer une alternative viable pour remplacer Obamacare. Dans le même temps, de plus en plus d’électeurs ont pris conscience que « Medicare for All » supprimerait l’assurance-maladie privée existante des gens.

En mars 2020, 73% des votants étaient devenus favorables à un moyen sensé d’augmenter encore le nombre d’Américains bénéficiant d’une couverture d’assurance-maladie: leur permettre de participer à une option publique. Barack Obama lui-même voulait cette fonctionnalité dans le cadre de l’ACA, mais l’a jugée politiquement non viable, et Joe Biden l’a soutenue dans sa campagne présidentielle de 2020. Le faux déséquilibre antérieur des médias n’a pas aidé le processus de délibération publique.

La politique budgétaire de Biden représente un autre équilibre entre les extrêmes. Son plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, promulgué en mars, prévoyait d’importantes augmentations des dépenses sociales pour des priorités telles que la lutte contre Covid-19 et l’aide aux travailleurs touchés. Et il cherche actuellement à obtenir l’approbation du Congrès pour un important programme de dépenses d’infrastructure.

Les conservateurs budgétaires traditionnels les considèrent comme des dépenses excessives. Mais Biden s’est opposé aux propositions inabordables de certains démocrates de gauche, telles que l’annulation de toutes les dettes étudiantes ou l’introduction d’un revenu de base universel. Et les sondages d’opinion suggèrent que sa position budgétaire est populaire.

Pour aider à payer l’augmentation des dépenses, Biden propose de collecter davantage d’impôts dus au gouvernement fédéral en vertu de la loi actuelle et d’augmenter considérablement les impôts des Américains gagnant plus de 400 000 $ par an et de ceux qui possèdent des biens d’un milliard de dollars. Mais il a évité des propositions moins pratiques comme un impôt annuel sur la fortune. Bien que les augmentations d’impôts soient rarement bien évaluées de manière isolée, l’ensemble combiné de propositions de dépenses et d’impôts sur l’infrastructure de Biden établit un équilibre intelligent.

Ensuite, il y a le cas de la politique monétaire. Comme la plupart des banques centrales, la Fed américaine a cherché à trouver un équilibre Boucle d’or entre une politique monétaire trop accommodante, qui pourrait alimenter l’inflation, et un resserrement excessif, qui menace de ralentir la croissance et d’augmenter le chômage.

Au cours de la dernière décennie, certains ont accusé la Fed et d’autres banques centrales d’aggraver les inégalités. Mais une lecture attentive des rapports révèle que les critiques suivent deux lignes de logique opposées. Certains soutiennent que l’argent facile exacerbe les inégalités parce que les taux d’intérêt bas et l’assouplissement quantitatif contribuent à faire monter les prix des actions et autres actifs, profitant largement aux riches. Mais d’autres pensent que l’assouplissement monétaire réduit les inégalités et se plaignent que les banques centrales ont souvent aggravé les disparités de revenus en resserrant leur politique plus tôt que nécessaire. De ce point de vue, une «économie à haute pression» met dans l’emploi non seulement les chômeurs conventionnels, mais aussi les personnes en marge de la population active, y compris les chômeurs de longue durée, les minorités et les handicapés, ainsi que ceux qui ont un casier judiciaire ou ne pas avoir d’antécédents professionnels convaincants. De plus, l’inflation est clairement bénéfique pour les débiteurs, qui ont tendance à avoir des revenus inférieurs en moyenne à ceux des créanciers.

Ces effets hypothétiques, même s’ils vont dans des directions opposées, sont tous deux réels. Pour la plupart des pays, il n’est pas clair quel effet domine. Accuser une banque centrale d’exacerber les inégalités sans reconnaître cette tension, c’est tomber dans un faux déséquilibre.

Ces trois exemples sont révélateurs, mais ils ne sont guère exhaustifs. Le faux déséquilibre est partout. Il est temps que nous le reconnaissions pour ce qu’il est.

