Clubhouse a déjà une date officielle sur Android: cette semaine, vous pouvez utiliser le réseau social de la mode | La technologie

Les temps se sont accélérés et Clubhouse a officiellement annoncé quand il sera disponible pour tous les utilisateurs d’Android.

Comme dans une course contre la montre, ils ont dû travailler au Clubhouse pour accélérer les temps et accéder à Android avant que tous les concurrents ne développent pleinement leurs propres versions pour offrir des espaces axés sur l’audio. Il y a quelques heures, l’annonce officielle a été lancée via son compte Twitter et sera bientôt à portée de main.

Clubhouse est arrivé il y a quelques jours sur Google Play, mais cela ne signifiait pas qu’il était disponible, mais que les utilisateurs pouvaient s’inscrire en attendant le lancement final, comme cela se produira dans le monde entier dans les prochains jours. Cela se produira des mois après avoir été disponible sur iPhone et sur invitation uniquement.

Depuis la sortie de Clubhouse, il y a eu du mal à obtenir les invitations, mais aussi une attente tendue jusqu’à ce qu’il atteigne Android. Pendant ce temps, d’autres réseaux sociaux et plates-formes ont lancé leurs propres versions, même s’il faut reconnaître que aucun d’entre eux n’a réussi et Clubhouse pourrait peut-être obtenir le trou dont il rêvait également dans ce système d’exploitation.

L’annonce s’est faite via le compte Twitter du réseau social. Et, semble-t-il, cela se produira dans les prochains jours. Le Clubhouse sera disponible à partir de demain au Japon, au Brésil et en Russie, vendredi matin au Nigeria et en Inde et Vendredi après-midi dans le reste du monde, y compris notre pays.

Le déploiement d’Android se poursuit! 🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Le Japon, le Brésil et la Russie à venir mardi

🇳🇬🇮🇳 Nigeria et Inde vendredi matin

🌐 Reste du monde toute la semaine, et disponible dans le monde entier le vendredi après-midi – Clubhouse (@Clubhouse) 16 mai 2021

Il est entendu qu’ils parlent de vendredi après-midi aux États-Unis, donc vous pouvez probablement l’utiliser le samedi matin. Mais l’important est qu’une date officielle a finalement été donnée par Clubhouse, donc, sauf pour les surprises, vous allez bientôt tester tous ses secrets et son fonctionnement, ce que nous vous avons déjà expliqué auparavant.

En ce moment c’est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement et vous pouvez vous inscrire en un clic d’être parmi les premiers à l’avoir lors du lancement officiel. Si vous souhaitez le faire, voici les liens pour les deux systèmes: