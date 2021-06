Clubhouse a-t-il divulgué sa propre fonctionnalité de messagerie privée potentielle? Vraisemblablement

in

Club-house : La plate-forme de chat audio Clubhouse s’éloigne-t-elle de l’offre d’une expérience audio uniquement ? Clubhouse, qui a été lancé l’année dernière, a fait fureur plus tôt cette année parmi les passionnés de médias sociaux et a envoyé de nombreuses entreprises différentes, dont Facebook et Twitter, dans une frénésie pour créer des alternatives. Cependant, il semble maintenant que la plate-forme cherche à s’étendre au-delà de l’offre uniquement d’expériences audio en direct. La spéculation est basée sur une fuite du Clubhouse lui-même. Clubhouse a accidentellement publié une version de l’application à certains de ses utilisateurs la semaine dernière qui contenait une fonction de messagerie appelée Backchannel.

Plusieurs tweets ont été publiés par les utilisateurs vendredi montrant la fonctionnalité, et il semble que Backchannel soit destiné aux utilisateurs à envoyer des SMS au lieu d’interagir via l’audio. De plus, la fonctionnalité n’avait pas été répertoriée ou indiquée de quelque manière que ce soit dans les notes de publication de la version de l’application. De plus, la fonctionnalité qui avait été déployée semblait également inachevée. Bien que l’on ne sache pas combien de temps le long métrage a été diffusé parmi le public sans que personne ne s’en aperçoive, le long métrage a été annulé, néanmoins à la hâte, par Clubhouse.

Clubhouse a seulement déclaré qu’il testait et explorait régulièrement les fonctionnalités potentielles, indiquant que la fonctionnalité pourrait ou non être officiellement intégrée à l’application en temps voulu.

Le nombre de personnes qui ont réellement eu accès à la fonctionnalité divulguée est également inconnu, car il n’y a pas eu beaucoup de temps entre Backchannel dont on parle largement sur les réseaux sociaux et sa révocation par Clubhouse. Cela signifie que sans confirmation de l’entreprise, il n’y a aucun moyen de savoir si la fonctionnalité a été déployée auprès de nombreux utilisateurs et n’a été repérée que par certains qui ont ouvert l’application à l’époque, ou si elle a été déployée dans le cadre d’un test bêta.

