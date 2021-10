Clubhouse a un nouveau mode musique qui pourrait en faire l’endroit idéal pour jouer

Clubhouse fait face à une concurrence énorme de la part des grandes entreprises qui souhaitent posséder l’espace audio en direct, mais il se peut qu’il s’en sorte d’une manière spécifique. La société lance un nouveau mode musical qui pourrait en faire un meilleur endroit pour jouer – et écouter – de la musique en direct, avant l’entrée signalée d’Amazon dans cet espace, et alors que Twitter a commencé à déployer des « espaces payants » où les musiciens pourraient héberger des spectacles comme bien. Spotify a également sa propre application audio en direct.

Si vous êtes musicien sur Clubhouse ou si vous aimez écouter de la musique en direct sur l’application, le nouveau mode Musique « optimise Clubhouse pour diffuser votre musique avec un son stéréo de haute qualité », selon le blog de la société. Clubhouse ne dit pas ce que cela signifie par haute qualité, mais il mentionne également que vous pouvez désormais brancher du matériel professionnel, comme un micro USB ou une table de mixage, et l’utiliser pendant votre diffusion. Clubhouse a déjà ajouté l’audio spatial fin août, ce qui fait que les conversations ressemblent davantage à une pièce pleine de monde qu’à un appel audio plat.

GIF par Clubhouse

Vous pouvez facilement activer le mode Musique en appuyant sur les trois points dans le coin supérieur droit d’une pièce, en sélectionnant Qualité audio, puis en choisissant Musique. Si vous voulez juste écouter la performance, cependant, vous n’aurez rien à faire – asseyez-vous simplement et profitez du son stéréo de vos écouteurs, de vos haut-parleurs ou de votre téléphone lui-même.

Clubhouse a également noté que sa fonction Clips récemment introduite – qui vous permet de capturer un enregistrement de 30 secondes – prend également en charge le son stéréo, donc si vous décidez de sauvegarder un extrait d’une performance en mode Musique, la qualité audio restera la même. Le mode Musique ne sera initialement disponible que sur iOS, mais Clubhouse indique que le déploiement sur Android suivra peu de temps après.

Outre le mode Musique, Clubhouse a également mis à jour sa fonction de recherche. La plate-forme affichera désormais la barre de recherche à un endroit plus pratique en haut de votre couloir. Et en plus, vous pourrez également saluer vos amis directement depuis la barre de recherche, une fonctionnalité qui vous permet d’inviter rapidement des amis dans une salle audio en direct.

Amazon est loin d’être le seul concurrent de Clubhouse pour l’audio en direct. Clubhouse a probablement appris sa leçon l’année dernière, lorsque Twitter, Facebook, LinkedIn et même Spotify ont créé leurs propres versions de salles de discussion audio uniquement. Tout cela est arrivé à un moment où Clubhouse était encore dans un état d’invitation uniquement, ce qui rendait la croissance de l’application plus difficile. Mais maintenant que l’application est florissante, Clubhouse souhaite conserver un maximum d’avantages.