Clubhouse ajoute de nouvelles options de sujet pour aider les utilisateurs à trouver des salles pertinentes et étend la prise en charge linguistique

La découverte est essentielle pour maximiser l’adoption sociale de l’audio, et Clubhouse et Twitter Spaces ont tous deux été confrontés à divers défis pour mettre en évidence les diffusions les plus pertinentes pour les utilisateurs en temps réel, ce qui a limité la capacité de chaque plate-forme à générer un intérêt optimal.

Aujourd’hui, Clubhouse fait un pas important pour relever ses défis de découverte, avec une extension des sujets dans l’application pour inclure de nombreux intérêts plus granulaires et de niche, tout en offrant aux utilisateurs plus d’options pour suivre des sujets spécifiques et se connecter avec d’autres autour du même.

Comme vous pouvez le voir ici, Clubhouse lance de nouvelles pages de sujets, qui mettront en évidence les meilleurs résultats de recherche, les salles et les utilisateurs liés à chaque sujet, ce qui permet de rester facilement à jour sur les émissions et les présentateurs populaires.

Comme indiqué, Clubhouse rend également ses sujets plus spécialisés :

« Nous ajoutons des milliers des sujets plus détaillés et granulaires, Vous pouvez donc rechercher un sujet comme « The Dodgers » au lieu de rechercher « baseball » – ou votre ville, votre université, vos intérêts académiques ou vos sous-genres de musique préférés. »

Clubhouse répertoriera également désormais les sujets sur les profils d’utilisateurs, afin que vous puissiez mieux vous connecter avec les utilisateurs liés à leurs intérêts et recevoir des alertes lorsqu’ils sont mis en ligne (image via @whimchic).

Et enfin, il ajoute également des listes de sujets aux salles, les créateurs pouvant ajouter des balises de sujet au cours du processus de création.

Encore une fois, Clubhouse et Twitter ont du mal à mettre en évidence les meilleures salles pour chaque utilisateur en temps réel, avec l’onglet Espaces de Twitter un gâchis de déchets non ciblés, et de nombreux utilisateurs de Clubhouse se plaignent des diffusions de spam qui dominent l’application.

Twitter a également ajouté des balises de sujet pour résoudre ce problème, et cela contribue dans une certaine mesure à améliorer la découverte. Néanmoins, afin de fidéliser les utilisateurs, les deux plates-formes devront redoubler d’efforts pour créer des systèmes algorithmiques qui mettent en évidence les émissions les plus pertinentes pour chaque utilisateur lorsqu’ils vont écouter une nouvelle émission.

En plus des sujets, Clubhouse ajoute également la prise en charge de plus de langues, avec 13 nouvelles options disponibles sur Android aujourd’hui et bientôt sur iOS.

Les nouvelles langues ajoutées incluent l’arabe, le bengali, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le farsi/persan, le haoussa, l’igbo, le marathi, le népalais, le somali, le thaï, le turc et le yoruba.

Les options linguistiques sont importantes pour la croissance continue de l’application, en particulier en Inde, qui est désormais son plus grand marché d’utilisation, et où 22 langues officielles, et bien d’autres dialectes, sont parlées.

L’avantage de Clubhouse en Inde est que, bien que de nombreuses langues soient parlées et que de nombreux citoyens puissent parler et comprendre différentes variantes linguistiques, tous les Indiens ne peuvent pas lire et écrire sous autant de formes, ce qui signifie que les outils de connexion audio peuvent offrir plus d’opportunités pour plus les gens à s’engager que les plates-formes basées sur le texte.

Et encore une fois, l’Inde devenant désormais son objectif principal, il est logique que Clubhouse développe ses options linguistiques pour répondre à une demande accrue dans la région.

En général, cependant, il a été quelque peu surprenant de voir autant de personnes quitter le Clubhouse si rapidement.

Plus tôt dans l’année, l’application audio sociale était la coqueluche de la Twittersphère technologique, tous les autres influenceurs et « leaders d’opinion » s’empressant de louer l’application – et de critiquer quiconque osait remettre en question sa viabilité à long terme.

Mais depuis lors, avec la disparition de son exclusivité sur invitation et d’autres tendances, comme les NFT, pour fournir un sentiment de supériorité en ligne de remplacement, la popularité de Clubhouse a décliné, avec un ralentissement des téléchargements et une utilisation apparemment en forte baisse.

En effet, dans un récent sondage anecdotique parmi les lecteurs de Social Media Today sur Facebook, la grande majorité des réponses ont indiqué que les gens avaient cessé d’utiliser l’application, ou n’avaient aucun intérêt à l’essayer, après son battage publicitaire précoce.

Bien sûr, Twitter Spaces est plus accessible, et il y avait toujours la possibilité que la popularité des outils sociaux audio soit de courte durée dans tous les cas, les gens pouvant éventuellement se reconnecter en personne, réduisant ainsi le besoin de telles options.

Mais encore, il est surprenant de voir à quelle vitesse l’ascension et la chute de Clubhouse ont été. Il fut un temps où toutes les autres applications sociales se précipitaient pour sauter dans le train social audio, la nouvelle tendance prenant apparemment le dessus sur l’engagement.

Maintenant, pas tellement – bien qu’il y ait encore une opportunité pour Clubhouse d’établir sa propre place de niche dans le marché plus large des médias sociaux, et comme indiqué, il existe un potentiel spécifique en Inde, qui pourrait encore en faire un pilier.