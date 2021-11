Clubhouse ajoute des enregistrements de salle et des données analytiques améliorées sur les participants

Après avoir annoncé pour la première fois son retour en septembre, Clubhouse a officiellement lancé aujourd’hui sa nouvelle fonctionnalité Replays, qui offrira un autre moyen d’utiliser vos discussions Clubhouse et de tirer le meilleur parti de vos sessions audio.

le meilleur du live ✨ mais plus tard ! Les replays sont là et ils sont bien plus qu’un simple enregistrement. Les créateurs peuvent télécharger l’audio, et lorsque vous écoutez sur Clubhouse, vous verrez toute la dynamique de la scène, les PTR, * et * sauter d’un orateur à l’autre. en direct maintenant sur iOS & Android ???? pic.twitter.com/zDtenNy60c – Clubhouse (@Clubhouse) 8 novembre 2021

Comme expliqué par Clubhouse :

« Les rediffusions sont une fonctionnalité facultative que les créateurs peuvent choisir d’activer ou de désactiver pour n’importe quelle salle publique. Lorsque les replays sont activés, n’importe qui sur Clubhouse peut rejouer l’intégralité de l’expérience quand il le souhaite. Ils pourront voir les mêmes éléments d’une salle de concert comme Leave Quietly, et regarder la dynamique de la scène et du public changer et évoluer tout au long de la discussion, y compris les PTR, les prises de micro et tous les moments spéciaux qui ne se produisent qu’ici.

Bien que l’immédiateté des enregistrements audio éphémères ait joué un rôle clé dans la montée en puissance du format plus tôt dans l’année, il est également intéressant de pouvoir re-partager vos émissions et ainsi gagner plus de terrain auprès d’un public plus large.

Twitter a récemment ajouté la même chose pour Spaces, et la capacité étendue offre aux créateurs des options pour créer des podcasts, partager des enregistrements et créer une communauté autour de leurs efforts sociaux audio.

« Les créateurs de salle auront la possibilité de télécharger l’audio afin de pouvoir le modifier et l’utiliser où ils le souhaitent – sous forme de podcast, de clip sur YouTube, d’histoire Instagram, de vidéo TikTok, d’intégration dans leur article ou newsletter, ou n’importe où. autre. La rediffusion sera également visible dans Clubhouse – à partir des pages du club, des profils des intervenants (à moins qu’ils ne choisissent de le masquer), de la recherche (à partir de la semaine prochaine) et plus encore.

Chacun d’eux est un élément de découverte important, qui pourrait finir par jouer un grand rôle pour aider les créateurs de Clubhouse à maximiser leurs efforts.

Et comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessus, Clubhouse a également ajouté une autre fonctionnalité pratique, avec la possibilité de passer à l’orateur suivant dans une rediffusion.

Cela offre plus de contrôle aux auditeurs, en utilisant la reconnaissance audio pour marquer chaque changement de locuteur. Bien sûr, il existe également un risque que le système se trompe, et vous pourriez ainsi manquer certains éléments du chat, mais cela offre une autre option pour filtrer votre lecture et personnaliser votre propre expérience.

Enfin, Clubhouse ajoute également le décompte cumulatif de toutes les personnes qui se sont connectées à votre chat, même celles qui écoutent via l’option Replay.

Cela fournira plus d’informations sur les données pour votre planification et votre présentation à des partenaires potentiels, tandis que Clubhouse dit également qu’il ajoutera plus d’outils d’analyse au cours des prochains mois.

C’est une mise à jour importante pour Clubhouse, qui a perdu une grande partie de son battage publicitaire initial, mais continue de gagner des utilisateurs au fur et à mesure de son expansion dans le monde. La capacité de tirer encore plus de valeur de vos diffusions incitera davantage les créateurs à revenir à l’application, ce qui pourrait aider l’application à maximiser la rétention – des créateurs et de leur public – alors qu’elle cherche à établir son créneau.

Clubhouse Replays est déployé sur iOS et Android à partir d’aujourd’hui.