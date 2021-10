Clubhouse ajoute des liens épinglés pour fournir plus de contexte dans les pièces

Clubhouse cherche à ajouter plus de contexte aux discussions dans l’application avec une nouvelle fonctionnalité de liens épinglés, qui permettra aux utilisateurs de joindre n’importe quelle URL en haut de l’affichage de la salle.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les modérateurs pourront désormais ajouter un lien URL externe dans la présentation de la salle. Vous pourrez le faire en appuyant sur le menu « … » en haut à droite de l’écran, puis en appuyant sur « Épingler un lien ». Tout modérateur pourra modifier ou supprimer le lien à tout moment pendant le chat.

Ce qui ouvrira plus d’opportunités d’engagement – comme expliqué par Clubhouse :

« Nous soupçonnons que les gens utiliseront les liens épinglés de toutes sortes de manières amusantes, comme jouer à des jeux, lancer des sondages et partager des liens vers des vidéos YouTube. Tout aussi important, nous sommes ravis de voir les créateurs de la salle d’aide des liens épinglés inciter les gens à s’abonner à leur sous-pile, à télécharger leur podcast, à lire leur livre, à aller les voir à The Laugh Factory, à découvrir leur nouveau single, à acheter leur produit et à soutenir leur page Patreon ou GoFundMe. »

Clubhouse envisage donc cela comme une autre opportunité pour les créateurs de tirer un avantage direct de leurs chambres, ce qui pourrait les inciter davantage à continuer à diffuser et à créer une communauté dans l’application.

C’est un ajout assez simple et logique. Twitter a déjà fourni des informations similaires dans Spaces, avec des tweets épinglés, et bien que les liens directs soient une prise légèrement différente, le cas d’utilisation est essentiellement le même.

Bien qu’il semble, au moins pour le moment, que Twitter soit devenu le leader de l’engagement social audio, la plate-forme élargissant son onglet Espaces dédié et lançant un nouveau programme de financement des créateurs pour les diffuseurs audio dans l’application, comme il semble faites de Spaces une plus grande partie de l’expérience de tweet.

Clubhouse a également sa propre initiative de financement des créateurs, mais la portée plus large de Twitter, dans l’ensemble, peut s’avérer plus attrayante dans de nombreuses régions, bien que Clubhouse connaisse un bon succès en Inde, qui sera un marché clé pour la croissance continue de la plate-forme. .

Reste à voir si Clubhouse restera une application viable, au milieu d’une concurrence croissante, mais elle fait les bons choix, avec l’ajout de fonctionnalités pratiques telles que Clips, ainsi que ses initiatives de financement, et maintenant des outils de liens externes pour les salles.

Une grande partie de son succès dépendra désormais de la convivialité, et la course est essentiellement entre les deux options pour faciliter les meilleurs outils de correspondance et UX pour montrer la voie.

Les liens épinglés sont une autre caractéristique clé sur ce front.