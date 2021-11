Clubhouse ajoute des sous-titres en direct pour maximiser l’accessibilité

Bien qu’il soit un peu en retard sur Twitter Spaces sur ce front, Clubhouse a annoncé que les sous-titres codés sont désormais disponibles pour les chats Clubhouse, à partir d’iOS.

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle option de sous-titres en direct permettra aux utilisateurs de suivre au format texte, améliorant l’accessibilité, tout en facilitant une utilisation élargie, avec des personnes capables de se connecter dans des situations de « coupure du son » s’ils le souhaitent. Cela peut également aider à clarifier le contexte et le sens, avec l’avantage supplémentaire d’avoir le texte écrit disponible pour soutenir l’audio au fur et à mesure qu’il passe.

Les légendes du clubhouse ne sont disponibles qu’en anglais pour le moment, et uniquement sur iOS, mais 12 langues supplémentaires seraient en phase de test bêta.

Comme indiqué, les sous-titres sont disponibles sur Twitter Spaces, qui est sans doute maintenant la principale plate-forme sociale audio, depuis le début, bien que Twitter ait eu l’avantage d’avoir un back-end de sous-titrage en direct en place comme escale de Periscope.

Compte tenu de la montée en puissance de Twitter Spaces, la voie du succès continu de Clubhouse est plus difficile, mais l’application continue de croître, en particulier en Inde, qui est désormais son plus grand marché, sur la base des données de téléchargement d’App Annie (10,3 millions de téléchargements en Inde contre 5 millions aux Etats-Unis).

Avec une base d’audience potentielle beaucoup plus grande et Twitter n’ayant pas réussi à gagner du terrain sur le marché indien, cela pourrait faire de la région une cible plus avantageuse pour Clubhouse. s’il peut maximiser son adoption dans différentes régions.

Et s’il peut établir une base solide, cela permettra à Clubhouse de continuer à construire, ce qui pourrait assurer son succès à long terme.

Ainsi, même s’il semble avoir pris du retard, Clubhouse a toujours la possibilité de réussir et pourrait encore devenir une application de connexion clé pour divers secteurs et groupes démographiques.

Les sous-titres codés ajoutent un autre élément à son action plus large.